Українські військові збили два російські гелікоптери та безпілотник – зведення Генштабу

У суботу, 5 листопада, бійці ЗСУ збили два російських гелікоптери Ка-52 «Алігатор» та один безпілотник «Мерлін». Водночас, армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках», – повідомили в Генштабі.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та склад боєприпасів армії РФ.

«Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА «Мерлін». За уточненою інформацією, за попередню добу знищено два гелікоптери Ка-52 «Алігатор», – розповіли в Генеральному штабі.

Також в ЗСУ зазначили, що сили оборони на Херсонщині уразили район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ, втрати противника наразі уточнюються.

За минулу добу 4 листопада ЗСУ вдалось зупинити атаки військ РФ у Луганській та Донецькій областях, повідомили в Генштабі вранці 5 листопада.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).