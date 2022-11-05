Війська РФ по десять разів на добу штурмують ділянки фронту на Луганщині – Гайдай

Війська РФ по десять разів на добу штурмують ділянки на фронті в Луганській області, а найважчими є Кремінський та Сватівський напрямки, повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На Луганщині дві найважчі ділянки – Кремінський та Сватівський напрямки, туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян. Кількість обстрілів за добу рахується на сотні, упродовж кожної доби росіяни до десяти разів намагаються прорвати оборону ЗСУ», – повідомив він.

За інформацією Гайдая, Сєвєродонецьк, де влітку точилися запеклі бої, наразі ніхто не відновлює.

«У порожні квартири заселяють військових, а з домівок, де залишилося добре майно, окупанти вантажівками вивозять його у сторону Луганська», – підсумував голова Луганської ОВА.

30 жовтня російські військові підірвали два мости на Луганщині – через річку Красна біля Красноріченського та біля Кремінної, повідомляв Сергій Гайдай.

За словами голови ОВА, нещодавно мобілізованих громадян Росії вже направили на окуповану частину Луганської області.

Сергій Гайдай також розповідав, що на Луганщині Збройні сили України просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.