«Їм дуже страшно»: російські військові підірвали два мости на Луганщині – Гайдай

Російські військові підірвали два мости на Луганщині – через річку Красна біля Красноріченського та біля Кремінної, повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського», – зазначив Гайдай.

Також, за його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновані береги рік, дороги та мости.

Гайдай наголосив, що командування РФ поставило задачу своїм військовим зупинити просування ЗСУ. Так, окупанти системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони «традиційно не повертаються назад».

«Тривають запеклі бої на Сватівському напрямку», – зазначив він.

Перевірити ці дані незалежно редакція в умовах бойових дій не може.

За словами голови ОВА, нещодавно мобілізованих громадян Росії вже направили на окуповану частину Луганської області.

Сергій Гайдай також розповідав, що на Луганщині Збройні сили України просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.