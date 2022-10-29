Мобілізованих росіян розселяють по порожніх квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька – Гайдай

Нещодавно мобілізованих громадян Росії вже направили на окуповану частину Луганської області, повідомив під час телемарафону 29 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири та розселяють там своїх військових», – заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА також наголосив, що за чотири місяці постійних обстрілів Сєвєродонецьк був вщент зруйнований, а отже його вже не можливо використовувати як фортецю. Також у місті вкрай складна гуманітарна ситуація – до житлових будинків неможливо подавати електрику, газ та воду.

«Російського м’яса» їхньому командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж в полі, в наметах під постійними зливовими дощами», – додав Гайдай.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса Сватове – Кремінна «практично під контролем ЗСУ». Він також без подробиць повідомив про просування ЗСУ на Луганщині.

Напередодні Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині Збройні сили України просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.