РФ за добу втратила в Україні близько 950 своїх військових – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні близько 950 своїх військових, повідомив вранці 30 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 71 200 осіб, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:
- 2672 (+13 за добу) танки,
- 5453 (+52) бойові броньовані машини,
- 1724 (+16) артилерійські системи,
- 383 (+3) РСЗВ,
- 197 (+2) засобів ППО,
- 274 (+1) літаки,
- 252 гелікоптери,
- 1412 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 352 (+1) крилаті ракети,
- 16 кораблів /катерів,
- 4120 (+13) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 154 (+2) одиниці спеціальна техніка.
У Генштабі зауважили, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках: «Дані уточнюються».
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
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