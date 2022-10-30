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РФ за добу втратила в Україні близько 950 своїх військових – Генштаб

Знищені раніше ЗСУ російські бронетранспортери біля села Нова Гусарівка на Харківщині, 18 вересня 2022 року

Росія за добу втратила в Україні близько 950 своїх військових, повідомив вранці 30 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 71 200 осіб, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

  • 2672 (+13 за добу) танки,
  • 5453 (+52) бойові броньовані машини,
  • 1724 (+16) артилерійські системи,
  • 383 (+3) РСЗВ,
  • 197 (+2) засобів ППО,
  • 274 (+1) літаки,
  • 252 гелікоптери,
  • 1412 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 352 (+1) крилаті ракети,
  • 16 кораблів /катерів,
  • 4120 (+13) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 154 (+2) одиниці спеціальна техніка.

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках: «Дані уточнюються».

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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