РФ за добу втратила в Україні близько 950 своїх військових – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні близько 950 своїх військових, повідомив вранці 30 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 71 200 осіб, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

2672 (+13 за добу) танки,

5453 (+52) бойові броньовані машини,

1724 (+16) артилерійські системи,

383 (+3) РСЗВ,

197 (+2) засобів ППО,

274 (+1) літаки,

252 гелікоптери,

1412 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

352 (+1) крилаті ракети,

16 кораблів /катерів,

4120 (+13) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

154 (+2) одиниці спеціальна техніка.

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках: «Дані уточнюються».

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.