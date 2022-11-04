«Постійно йдуть бої». Гайдай повідомив про спробу військ РФ прорвати оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.



«На напрямку зі Сватового до Кремінної постійно йдуть бої. Є намагання знайти якусь прогалину в обороні чи слабку ланку – і прорвати лінію оборони. Це постійно відбувається з боку окупаційних військ. Їх велика кількість. Постійно обстрілюються позиції. Ми розуміємо, що позвозили туди дуже величезну кількість нещодавно мобілізованих і плюс зеки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Як стверджує Гайдай, російські війська не зважають на свої втрати.



«До взводу йдуть у наступ. Гинуть, і йдуть наступні, далі ще… Там така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають. Другий чи третій підрозділ, який йде у наступ, – ідуть по трупах своїх», – додав Гайдай.

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Вранці 4 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські військові відбили атаки російських загарбників біля населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.