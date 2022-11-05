Херсон позбувся російського триколора на будівлі облдержадміністрації. Разом з так званою «евакуацією» жителів, вивезенням пам’ятників і навіть кісток князя Потьомкіна, новинами про порожні блокпости все це створює враження, ніби Росія збирається відступати з міста. Або ж у Кремлі хочуть, аби так здавалось.

Саме такої версії дотримуються у Генштабі ЗСУ та ГУРі. Там вважають, що ворог насправді планує оборонятися. Що відбувається у Херсоні, до чого готуються росіяни та як це може змінити ситуацію на фронті – розбиралось Радіо Донбас. Реалії .

Херсон: картинка російського відступу

Першою ластівкою хвилі очікувань про втечу російських сил з Херсона стала втеча так званого «заступника голови ВЦА Херсонщини» Кирила Стремоусова. Ще наприкінці серпня колаборанта вирахували у Воронежі, потім – в окупованому Криму.

18 жовтня окупаційна влада оголосила «евакуацію» з правого берега Дніпра на лівий під приводом нібито українського наступу. Погрозами та залякуваннями людей почали примушувати до виїзду. Наступного дня новопризначений командувач російського угрупування військ в Україні генерал Сергій Суровікін допустив ухвалення «непростих рішень».

Далі росіяни вивезли пам’ятники російським та радянським діячам – забрали навіть останки князя Григорія Потьомкіна . 31 жовтня «гауляйтер», так званий губернатор окупованої частини регіону Володимир Сальдо оголосив про розширення зони виселення на 15 км, вже на прибережні території і лівого берега Дніпра – мовляв, очікують обстрілу Каховської ГЕС українськими військовими.

А 3 листопада з будівлі Херсонської ОГА зник прапор РФ. Крім того, з’явилась інформація, що на блокпостах у місті порожньо – військові навіть залишили паливо. До того ж з міста вивезли автобуси, карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

Знову з’явився і «гауляйтер» Стрємоусов. Спочатку з набитого сумками авто він закликав жителів Херсона та області на правому березі Дніпра негайно виїхати. А потім заявив російському виданню РБК, що військові РФ, «швидше за все, йтимуть на лівобережну частину Херсонської області». Все це створило картинку підготовки Росією відступу з правобережжя Херсонщини.

Оборона чи її ілюзія?

У Генштабі ЗСУ заявили , що російські військові готуються до оборони Херсона. Як йдеться у зведенні за 30 жовтня, для цього Росія навіть звозить у регіон додатковий особовий склад.

Понад те, за даними ГУР, на тимчасово окупованій території Херсонщини перебувають найбільш боєздатні підрозділи ворога – повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Їх підсилюють мобілізовані.

«Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас – це приблизно 40 тисяч. Херсон розташований в середині цього угруповання», – сказав керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю американському виданню The War Zone.

Коли з будівлі Херсонської ОГА зняли прапор, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк не виключила, що це – спланована акція окупантів.

«Це може бути прояв провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій, і не варто поспішати радіти», – сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Оборонятися не можна відступати

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь впевнений: російйські війська дійсно готуються залишити Херсон – питання лише в тому, коли це станеться.

«Військових перспектив на цьому напрямі російська армія не має. І всі ці спроби залишитися на правому березі це, швидше за все, політичне рішення Путіна, який вимагає від генералів якимось чином утримати цей плацдарм… Але, у будь-якому випадку, йти звідти російській армії доведеться», – сказав Самусь під час ефіру Радіо Донбас.Реалії.

Експерт зазначає, що російські підрозділи відрізані через Дніпро з точки зору логістики. Тому залишатися там для них означає зазнати ще більших втрат.

Щодо «гойдалок» відступ-оборона, то, на думку експерта, це ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.). Але спрямована вона на росіян, щоб залишення Херсону не вплинуло на підтримку Путіна.

«Потрібно створити таку ситуацію, щоб коли реально вже будуть виведені війська з Херсонського плацдарму, російське населення сказало: «Ну і слава Богу, нічого там наших хлопців класти», – пояснює Самусь.

У будь-якому випадку, йти з Херсону російській армії доведеться

Але покласти там своїх військових Росія готова – в першу чергу, мобілізованих. Експерт вважає, що їх використають для прикриття відходу і збереження найбільш боєздатних частин.

«Я думаю, що російські війська зараз намагаються піти з цього плацдарму, максимально зменшивши свої втрати. І таки залишать там мобілізованих, яких заганяли останній місяць, і саме мобілізовані зазнають основних втрат, коли українська армія зачищатиме правий берег», – каже Самусь.

Коли звільнять Херсон і що буде далі

Звільнення Херсону і його зачищення – питання щонайменше осяжного майбутнього. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що це буде залежати від погоди і кількості російських військових, які там перебувають.

«Зараз вже загальна кількість військ на правому березі не збільшується. У нас посилилася, підтягнулася техніка, авіація, певна кількість боєкомплектів, тому ми вже можемо цю кількість військ, яка є на правому березі, за 3-4 тижні знищити або видавити. Тому є прогнози до кінця місяця. Якщо вони перекинуть на правий берег ще пару десятків тисяч росіян, то доведеться поратися ще місяць», – розповів Світан проєкту Радіо Свобода Новини Приазов’я.

За його прогнозом, російські війська у Херсоні потраплять в оточення ЗСУ. І після того, як буде перерізана основна артерія, яка живить правобережне угруповання в районі Каховки – Каховська ГЕС, почнеться зачистка територій Херсонської області.

Світан припускає, що звільнення Херсону відбуватиметься в такій послідовності: спочатку українські війська підійдуть до Антонівського мосту, переріжуть другу нитку постачань угруповання. В результаті росіяни опинуться затиснутими між ЗСУ та Дніпром.

«Швидше за все, росіяни ухвалять рішення вийти з Херсону до того, як ми підійдемо ще ближче. Це рішення вони вже ухвалювали в Ізюмі, Куп’янську, Лимані. В оточенні війська або здаються, або гинуть. Варіанта іншого немає», – вважає експерт.

Швидше за все, росіяни ухвалять рішення вийти з Херсону до того, як ми підійдемо ще ближче

Самусь прогнозує, що коли Росія піде з правого берега, фронт буде стабілізовано Дніпром. Це дозволить суттєво звільнити сили, щоб задіяти їх на інших напрямках. На думку експерта, це можуть бути, в першу чергу, Мелітопольський та Маріупольський.

Крім того, українські захисники зможуть підійти до Криму. Він прогнозує, що перерізання наземного коридору між російською територією та Кримом буде одним із наступних завдань ЗСУ.

«Українська армія наблизиться значно до Криму і зможе вже вогневим способом завдавати ударів. Не по самому Криму, але по цьому плацдарму точно», – каже Самусь.

Генерал-лейтенант, колишній комбриг 95 бригади і заступник голови парламентського комітету з питань оборони Михайло Забродський у статті для Укрінформу змальовує найгірший сценарій, до якого може вдатися Кремль після відходу з Херсона: задіявши вивільнене (і краще за рівнем підготовки) угруповання і поповнивши його мобілізованими, атакувати за напрямками Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро. І таким чином спробувати реалізувати свій давній план оточення українських військ на Лівому березі Дніпра. В цьому ефірі ми аналізуємо і такий варіант:

З аналізу військових експертів скидається на те, що Росія взялася за свій традиційний метод виходу з безвиході – спотворення реальності. Але не можна виключати і того, що російські військові таки отримають наказ триматись до останнього за своє найбільше «досягнення» від початку повномасштабного вторгнення.

Більше про події у Херсоні і Херсонській області:

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 2 листопада повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.

За даними української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

У розвідці Великої Британії, яку 29 жовтня процитувало Міністерство оборони країни, вважають , що Росія, ймовірно, хоче у прискореному темпі вийти із Херсонщини, яку вона окупувала.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: