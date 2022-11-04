Російські війська згорнули блокпости та комендатуру в окупованій Кам’янці на Запоріжжі – штаб

Російська армія продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні 4 листопада.

Від початку доби російські війська завдали три ракетних та п’ять авіаційних ударів по українських населених пунктах, а також здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілів постраждали Львівська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

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Водночас командування відзначає переміщення російських підрозділів на Запоріжжі:

«За наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області, противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру».

Штаб повідомляє про «низький рівень морально-психологічного стану» російських військових у Запорізькій області.

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«Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих», – йдеться у зведенні.

Генштаб також підтверджує інформацію про удар по адміністративній будівлі в окупованій Голій Пристані на Херсонщині. За даними українського командування, загинули 18 російських військових.