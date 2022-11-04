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Фотогалереї

Волонтери – міцний тил України (фотогалерея)

Як українські волонтери під час російського вторгнення працюють над створенням необхідного для ЗСУ.

Кияни виготовляють свічки для використання в окопах, фото від&nbsp;30 жовтня 2022 року
1 Кияни виготовляють свічки для використання в окопах, фото від 30 жовтня 2022 року
Джерела світла на лінії фронту стають все більш цінними на тлі російських ударів по критично важливій інфраструктурі України, оскільки ночі в зимові місяці стають довшими
2 Джерела світла на лінії фронту стають все більш цінними на тлі російських ударів по критично важливій інфраструктурі України, оскільки ночі в зимові місяці стають довшими
Волонтери із щойно зібраними баггі, які були розроблені та виготовлені в майстерні в Кривому Розі, фото від 29 вересня 2022 року
3 Волонтери із щойно зібраними баггі, які були розроблені та виготовлені в майстерні в Кривому Розі, фото від 29 вересня 2022 року
Баггі цінують на полі бою за відкриту конструкцію та можливість швидкого відступу. У машину можна легко сісти та вийти з неї. Вона зручна для швидкої реакції на вогонь &nbsp;
4 Баггі цінують на полі бою за відкриту конструкцію та можливість швидкого відступу. У машину можна легко сісти та вийти з неї. Вона зручна для швидкої реакції на вогонь
 
Коваль Антон Заїка показує новостворену піч у своїй майстерні в Сумах, фото від 1 серпня 2022 року. Дров&rsquo;яні печі 32-річний чоловік розробив спеціально для використання в траншеях як джерело тепла та як пристрій для приготування їжі
5 Коваль Антон Заїка показує новостворену піч у своїй майстерні в Сумах, фото від 1 серпня 2022 року.

Дров’яні печі 32-річний чоловік розробив спеціально для використання в траншеях як джерело тепла та як пристрій для приготування їжі
Волонтерка плете маскувальну сітку в бомбосховищі в Києві, фото від квітня 2022 року. Сітка використовується, щоб приховати транспортні засоби та війська від камер дронів. Фото від 1 квітня 2022 року
6 Волонтерка плете маскувальну сітку в бомбосховищі в Києві, фото від квітня 2022 року. Сітка використовується, щоб приховати транспортні засоби та війська від камер дронів. Фото від 1 квітня 2022 року
Маскувальні сітки розкладені в одному з дворів у Львові, фото від 4 вересня 2022 року
7 Маскувальні сітки розкладені в одному з дворів у Львові, фото від 4 вересня 2022 року
Волонтери пакують продукти рослинного походження для відправки на фронт. Київ, 7 червня 2022 року&nbsp;
8 Волонтери пакують продукти рослинного походження для відправки на фронт. Київ, 7 червня 2022 року 
Андрій Палій у своїй майстерні в Запоріжжі готує матеріали, з яких виробляють броньові плити. До вторгнення коваль-самоучка майстрував мечі та середньовічні обладунки, а тепер робить захист для українських військових. Фото від 1 травня 2022 року &nbsp;
9 Андрій Палій у своїй майстерні в Запоріжжі готує матеріали, з яких виробляють броньові плити. До вторгнення коваль-самоучка майстрував мечі та середньовічні обладунки, а тепер робить захист для українських військових. Фото від 1 травня 2022 року
 
Львів&rsquo;яни будують протитанкові загородження. Так звані &laquo;чеські їжаки&raquo; користуються перевагою за те, що їх легко пересувати дорогами та поза ними. Вони також здатні протистояти вибухам. Львів, 2 березня 2022 року
10 Львів’яни будують протитанкові загородження. Так звані «чеські їжаки» користуються перевагою за те, що їх легко пересувати дорогами та поза ними. Вони також здатні протистояти вибухам. Львів, 2 березня 2022 року
А ці волонтерки виготовляють тактичні жилети для бійців ЗСУ. Одеса, 20 березня 2022 року
11 А ці волонтерки виготовляють тактичні жилети для бійців ЗСУ. Одеса, 20 березня 2022 року
Волонтер шліфує краї бронепластини. Її виробили з листової ресори підвіски автомобіля. Закарпатська область, 23 березня 2022 року
12 Волонтер шліфує краї бронепластини. Її виробили з листової ресори підвіски автомобіля. Закарпатська область, 23 березня 2022 року
Чоловік наповнює мішки піском у рамках підготовки до оборони Києва на початку березня. У той час українська столиця була оточена російськими військами. 7 березня 2022 року
13 Чоловік наповнює мішки піском у рамках підготовки до оборони Києва на початку березня. У той час українська столиця була оточена російськими військами. 7 березня 2022 року
Волонтер готує гарячі обіди для бійців та учасників територіальної оборони, які захищають Харків. Фото від 22 березня 2022 року
14 Волонтер готує гарячі обіди для бійців та учасників територіальної оборони, які захищають Харків. Фото від 22 березня 2022 року

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