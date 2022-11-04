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Фотогалереї
Волонтери – міцний тил України (фотогалерея)
57 хвилин тому
Як українські волонтери під час російського вторгнення працюють над створенням необхідного для ЗСУ.
1
Кияни виготовляють свічки для використання в окопах, фото від 30 жовтня 2022 року
2
Джерела світла на лінії фронту стають все більш цінними на тлі російських ударів по критично важливій інфраструктурі України, оскільки ночі в зимові місяці стають довшими
3
Волонтери із щойно зібраними баггі, які були розроблені та виготовлені в майстерні в Кривому Розі, фото від 29 вересня 2022 року
4
Баггі цінують на полі бою за відкриту конструкцію та можливість швидкого відступу. У машину можна легко сісти та вийти з неї. Вона зручна для швидкої реакції на вогонь
5
Коваль Антон Заїка показує новостворену піч у своїй майстерні в Сумах, фото від 1 серпня 2022 року.
Дров’яні печі 32-річний чоловік розробив спеціально для використання в траншеях як джерело тепла та як пристрій для приготування їжі
6
Волонтерка плете маскувальну сітку в бомбосховищі в Києві, фото від квітня 2022 року. Сітка використовується, щоб приховати транспортні засоби та війська від камер дронів. Фото від 1 квітня 2022 року
7
Маскувальні сітки розкладені в одному з дворів у Львові, фото від 4 вересня 2022 року
8
Волонтери пакують продукти рослинного походження для відправки на фронт. Київ, 7 червня 2022 року
9
Андрій Палій у своїй майстерні в Запоріжжі готує матеріали, з яких виробляють броньові плити. До вторгнення коваль-самоучка майстрував мечі та середньовічні обладунки, а тепер робить захист для українських військових. Фото від 1 травня 2022 року
10
Львів’яни будують протитанкові загородження. Так звані «чеські їжаки» користуються перевагою за те, що їх легко пересувати дорогами та поза ними. Вони також здатні протистояти вибухам. Львів, 2 березня 2022 року
11
А ці волонтерки виготовляють тактичні жилети для бійців ЗСУ. Одеса, 20 березня 2022 року
12
Волонтер шліфує краї бронепластини. Її виробили з листової ресори підвіски автомобіля. Закарпатська область, 23 березня 2022 року
13
Чоловік наповнює мішки піском у рамках підготовки до оборони Києва на початку березня. У той час українська столиця була оточена російськими військами. 7 березня 2022 року
14
Волонтер готує гарячі обіди для бійців та учасників територіальної оборони, які захищають Харків. Фото від 22 березня 2022 року
Волонтери – міцний тил України (фотогалерея)
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