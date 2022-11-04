Армія РФ використовує території Курської АЕС у військових цілях – розвідка

Російські військові використовують території Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування балістичних ракет. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «КурскАтомЭнергоРемонт» в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем», – зазначають у розвідці.

У ГУР припускають, що ці території війська РФ використовують у військових цілях: «для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА».

«Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет»», – додають у розвідці.

Редакція Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з додаткових незалежних джерел.

1 листопада Державна інспекція ядерного регулювання України закликала позбавити Росію прав та привілеїв у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Держатомрегулювання пояснило свою вимогу тим, що, попри відповідні резолюції Генасамблеї ООН, Ради керівників МАГАТЕ, а також постійну присутність експертів агентства на Запорізькій АЕС, російські загарбники «продовжують застосовувати засоби силового та психологічного впливу на персонал та практику незаконного втручання у технологічний процес експлуатації ядерних установок» ЗАЕС.

4 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив у своєму звіті, що російські війська створюють умови для неминучого переведення окупованої ними Запорізької АЕС в російську енергомережу. За прогнозами експертів, це може статися протягом наступних 15 днів – саме на цей період вистачить палива для резервних генераторів, які зараз живлять ЗАЕС.