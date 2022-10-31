«Енергоатом»: війська РФ спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС

Російські окупаційні війська спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу, заявила державна компанія «Енергоатом».



«Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку», – зазначають у компанії.

Як рояснюють в «Енергоатомі», риби у ставку виконували санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

«За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби», – застерігають у держкомпанії.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.