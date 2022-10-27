Армія РФ під час відступу може організувати теракти у житлових масивах і на ЗАЕС – Генштаб

Під час відступу на півдні України російські війська можуть влаштувати серію терактів, зокрема, підрив на Запорізькій АЕС, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«Найбільш імовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворенням тимчасово окупованих територій на випалену землю і завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій... Не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС», – зазначив він.

За словами Громова, основною метою такого теракту на ЗАЕС буде не лише виведення її з ладу, а й «провокування локальної техногенної катастрофи із обвинуваченням у цьому України».

«Навіть прогнозовані російськими військовими наслідки техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС були передбачені з урахуванням напрямку вітру, а, відповідно, і поширення загроз у Західному напрямку, що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності», – зазначив Громов.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.

23 жовтня міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що у готелі, де, ймовірно, розміщувалося керівництво російських окупантів, стався вибух.

24 жовтня у Гентштабі ЗСУ зазначили, що російські військові здійснили «ротацію особового складу» на Запорізькій АЕС.

Раніше у Генштабі ЗСУ також повідомляли, що в Енергодарі російські військові грабують покинуті квартири та готелі, в яких вони проживали.