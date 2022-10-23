В Енергодарі у готелі, де, ймовірно, перебувало керівництво окупантів, стався вибух – Орлов

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що у готелі, де, ймовірно, розміщувалося керівництво російських окупантів, стався вибух.



«Вночі лунали вибухи в місті. І постраждав приватний готель. За даними місцевих жителів, протягом тривалого часу там розміщувалися окупанти і керівний склад окупаційних військ. Будівля постраждала, майже вщент зруйнована», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає.



Дмитро Орлов зауважив, що немає підтверджених даних щодо втрат серед російських військових, оскільки вони вже давно не привозять своїх поранених до місцевої лікарні, а везуть або в бік окупованого Мелітополя, або в бік Криму.

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Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в Енергодарі російські військові грабують покинуті квартири та готелі, в яких вони проживали.



Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.