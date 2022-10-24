Генштаб: російські війська провели «ротацію особового складу» на ЗАЕС

Російські військові здійснили «ротацію особового складу» на Запорізькій АЕС, повідомив вранці 24 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Й далі фіксуються факти здійснення фізичного і морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом». Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в Енергодарі російські військові грабують покинуті квартири та готелі, в яких вони проживали.

23 жовтня міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що у готелі, де, ймовірно, розміщувалося керівництво російських окупантів, стався вибух.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.