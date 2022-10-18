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Новини | Суспільство

Російські військові знову викрали працівників Запорізької АЕС – «Енергоатом» 

Йдеться про начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора

Російські військові затримали двох співробітників Запорізької атомної електростанції, повідомила державна компанія «Енергоатом» вранці 18 жовтня.

«Учора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку», – йдеться в повідомлення.

Зараз про місце перебування та стан співробітників станції нічого не відомо.

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«Енергоатом» звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі та світової спільноти із закликом «докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків».

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

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