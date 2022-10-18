Російські військові знову викрали працівників Запорізької АЕС – «Енергоатом» 

Російські військові затримали двох співробітників Запорізької атомної електростанції, повідомила державна компанія «Енергоатом» вранці 18 жовтня.

«Учора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку», – йдеться в повідомлення.

Зараз про місце перебування та стан співробітників станції нічого не відомо.

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«Енергоатом» звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі та світової спільноти із закликом «докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків».

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. 3 жовтня, після втручання директора МАГАТЕ, його звільнили.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.