Ґроссі завершив консультації щодо Запорізької АЕС в Україні та Росії

Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Ґроссі завершив консультації в Україні та Росії – про це він повідомив 14 жовтня.

За словами посадовця, він провів «інтенсивний тиждень консультацій» із представниками Києва та Москви.

«Наближаємося до встановлення зони безпеки для Запорізької атомної електростанції – становище станції неспроможне, і ми маємо вжити негайних дій, аби захистити її», – заявив Ґроссі.

Очільник МАГАТЕ повідомив про прогрес у створенні безпекової зони також напередодні, після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.