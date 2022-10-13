Голова МАГАТЕ заявив про прогрес щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявляє про прогрес на шляху створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

«Ми просуваємося до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС», – написав він у твіттері, опублікувавши фото з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Після візиту до Росії і переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним Ґроссі приїхав до України. Перед цим на початку вересня він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

11 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у «холодному стані».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.