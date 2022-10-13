Запорізькій АЕС не потрібне російське паливо – Котін

Президент національної компанії «Енергоатом» Петро Котін заявив, що, всупереч заявам Росії, Запорізькій атомній електростанції не потрібне російське паливо. Про це він заявив у коментарі Reuters, який цитує «Енергоатом».

Котін заявив, що на станції достатньо ядерного палива.

«Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого», – сказав очільник регулятора.

Читайте також: Росія привласнює окуповану ЗАЕС. Що врятує українську станцію?

За словами Котіна, для підготовки переходу з палива від одного постачальника на інше потрібно близько трьох років.

«Енергоатом» вказав на те, що найбільш небезпечним є відключення ЗАЕС від зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата дизель-генераторів, у яких вистачить пального ще на 10 днів.

Раніше 13 жовтня представник «Росенергоатому» заявив про плани перевести Запорізьку АЕС на російське паливо.

Читайте також: Путін заявив голові МАГАТЕ, що Москва «відкрита до діалогу» щодо Запорізької АЕС

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.