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Запорізькій АЕС не потрібне російське паливо – Котін

UKRAINE – Entrance to the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, located near the city of Energodar, Zaporizhzhia region, on August 31, 2022

Президент національної компанії «Енергоатом» Петро Котін заявив, що, всупереч заявам Росії, Запорізькій атомній електростанції не потрібне російське паливо. Про це він заявив у коментарі Reuters, який цитує «Енергоатом».

Котін заявив, що на станції достатньо ядерного палива.

«Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого», – сказав очільник регулятора.

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За словами Котіна, для підготовки переходу з палива від одного постачальника на інше потрібно близько трьох років.

«Енергоатом» вказав на те, що найбільш небезпечним є відключення ЗАЕС від зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата дизель-генераторів, у яких вистачить пального ще на 10 днів.

Раніше 13 жовтня представник «Росенергоатому» заявив про плани перевести Запорізьку АЕС на російське паливо.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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