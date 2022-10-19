Ґроссі повідомив про відновлення електропостачання ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція знову підключена до останньої лінії живлення в 750 кіловольт після третього за 10 днів відключення, повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 18 жовтня.

«Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, були поінформовані українським персоналом, що живлення було відновлене о 21:30 за місцевим часом вчора, майже за 18 годин після від’єднання лінії системою, яка автоматично вдається до таких кроків, коли вольтаж падає надто низько», – йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ називає відключення ознакою того, наскільки нестабільна безпекова ситуація на найбільшій атомній електростанції Європи.

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Під час двох попередніх відключень, 8 і 12 жовтня, зазначають у агентстві, безпекові потреби станції в електроенергії забезпечували дизельні генератори.

«Проте вчора ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої лінії 330 кВ, яка постачає електроенергію через резервну систему, відновлену наприкінці минулого тижня. Після сьогоднішнього повторного підключення лінії 750 кВ ЗАЕС тепер має доступ до обох ліній, хоча ситуація з електроенергією залишається нестабільною, сказав генеральний директор Гроссі», – повідомляє пресслужба організації.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив 17 жовтня, що після ранкового удару Росії Запорізька АЕС знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.