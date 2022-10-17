Охорону Рівненської АЕС посилили – голова ОВА

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про посилення охорони Рівненської атомної електростанції.

«Враховуючи «інтерес» ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС», – написав Коваль у телеграмі 17 жовтня.

За його словами, Рада оборони Рівненської області вирішила в межах санітарно-захисної зони об’єкту:

встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах й обладнати інженерні загородження на польових дорогах;

обмежити пересування особистим автомобільним транспортом і фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;

змінити схему руху маршрутних транспортних засобів для переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;

заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;

заборонити проведення фото-, відеозйомки і використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони.

Росія останнім часом активно завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, 17 жовтня через удари дронами-камікадзе, за даними уряду, були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Удару зазнали Київ, Сумщина, де загинули відповідно четверо і троє людей.

Також про обстріли повідомили на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Вінниччині.

Тиждень тому російські війська також завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, загинули 19 людей. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п’ять людей, десятки зазнали поранень.

Через пошкодження енергооб’єктів влада вдалася до аварійного вимкнення електрики.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.