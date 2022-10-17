«Все спокійно»: Влада Львівщини заперечила інформацію про вибухи

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заперечив інформацію про вибухи у регіоні.

«Офіційно: інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно», – наголосив він.

Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові вранці знищили 37 зі 43 таких БПЛА.

Внаслідок російських атак 17 жовтня пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Відомо про чотирьох загиблих у Києві і щонайменше трьох – на Сумщині.