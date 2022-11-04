«Це неприйнятно» – Столтенберг про плани Ірану постачати Росії зброю для війни проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що плани Ірану постачати Росії зброю, включаючи безпілотники та балістичні ракети, для її війни проти України є «неприйнятними».



«Ми бачимо, що Іран пропонує безпілотники та розглядає можливість поставок балістичних ракет до Росії. Це неприйнятно. Жодна країна не повинна надавати підтримку Москві в цій незаконній війні», – сказав 3 листопада у Стамбулі Столтенберг, якого цитує агенція AFP.



Генсекретар НАТО додав, що президент Росії Володимир Путін зазнає невдачі на фронті в Україні, але «відповідаючи більш жорстоко».



«За останні тижні ми бачили десятки ударів безпілотників і ракет по всій Україні. У тому числі по критичній інфраструктурі», – сказав Столтенберг.



Він заявив, що Росія «жорстоко і навмисно позбавляє українських мирних жителів опалення, води та електроенергії на початку зими».

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.