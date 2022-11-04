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Армія РФ створила на окупованій Херсонщині «колосальну екологічну загрозу» у Дніпрі – ОК «Південь»

Антонівський міст через Дніпро, який з’єднує Херсон із лівобережжям, після одного з перших ударів ЗСУ. Херсон, 19 липня 2022 року

Армія РФ створила на окупованій Херсонщині «колосальну екологічну загрозу» через «масований підрив» плавзасобів та суден біля пристаней та причалів Дніпра. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Тони пального, що витікають з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку «Нижньодніпровський», – зазначають українські військові.

Як додають у ОК «Південь», російські військові продовжують укріплюватися на території, змушуючи мешканців навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання.

«Ворог не припиняє використовувати тактику «живого щита» шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір’ях та будинках», – наголошують у ОК «Південь».

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

2 листопада окупаційна адміністрація Херсонщини заявила про закриття переправи через Дніпро, пояснивши це «завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посиленням військової небезпеки і підвищенням загроз мирному населенню».

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