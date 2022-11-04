Армія РФ створила на окупованій Херсонщині «колосальну екологічну загрозу» у Дніпрі – ОК «Південь»

Армія РФ створила на окупованій Херсонщині «колосальну екологічну загрозу» через «масований підрив» плавзасобів та суден біля пристаней та причалів Дніпра. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Тони пального, що витікають з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку «Нижньодніпровський», – зазначають українські військові.

Як додають у ОК «Південь», російські військові продовжують укріплюватися на території, змушуючи мешканців навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання.

«Ворог не припиняє використовувати тактику «живого щита» шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір’ях та будинках», – наголошують у ОК «Південь».

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

2 листопада окупаційна адміністрація Херсонщини заявила про закриття переправи через Дніпро, пояснивши це «завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посиленням військової небезпеки і підвищенням загроз мирному населенню».