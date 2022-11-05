ЗСУ знищили буксир біля Антонівського мосту та пошкодили два плавзасоби – ОК «Південь»

На Херсонщині ЗСУ знищили буксир біля Антонівського мосту та пошкодили ще два плавзасоби російських військ, йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь» у фейсбуці 5 листопада.

За інформацією військових, вночі українські ракетні та артилерійські підрозділи завдавали ударів по позиціях армії РФ, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки. Бійці ЗСУ виконали більш ніж 70 вогневих завдань.

«Внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої загарбниками вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту», – йдеться в повідомленні.

Також, за підтвердженою інформацією, було уражено колону російських військових, котра очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

Неподалік від Нововасилівки Миколаївської області українськими військовими знищено шість паливозаправників російських військ, решта втрат армії РФ дорозвідується, повідомили в ОК «Південь».

Також стало відомо, що корабельне угруповання російських окупантів у Чорному морі нараховує сім кораблів та катерів, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя окупованого Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває один носій крилатих ракет із вісьмома «Калібрами» на борту.

В ОК «Південь» наголошують, що армія РФ продовжує тактику різнопланових маневрів на захоплених територіях, намагаючись створити враження відступу.

2 листопада окупаційна адміністрація Херсонщини заявила про закриття переправи через Дніпро, пояснивши це «завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посиленням військової небезпеки і підвищенням загроз мирному населенню».

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.