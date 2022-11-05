«Росія повернулася до ядерного шантажу». Чому Запорізька АЕС знову знеструмлена?

Чому Запорізька атомна електростанція знову була знеструмлена? До чого можуть призвести збої у живленні ЗАЕС? Скільки персоналу залишилося на Запорізькій електростанції та чи вистачає його для підтримки об'єкта у безпечному стані? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Запорізька атомна електростанція 2 листопада знову була знеструмлена, повідомила компанія «Енергоатом». Пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку Запорізької АЕС та знеструмлення станції є спробою під’єднати її до російської енергосистеми , вважають в компанії. У повідомленні також сказано, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та під’єднати лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованого Криму та окупованої частини Донбасу.

, вважають в компанії. У повідомленні також сказано, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та під’єднати лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованого Криму та окупованої частини Донбасу. Крім того, 3 листопада «Енергоатом» повідомив , що після чергових російських обстрілів вночі Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення, тоді одразу увімкнулись всі 20 дизель-генераторів, з яких продовжили працювати 9. В «Енергоатомі» зауважують, що пального для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС може вистачити на 15 діб.

, що після чергових російських обстрілів вночі Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення, тоді одразу увімкнулись всі 20 дизель-генераторів, з яких продовжили працювати 9. В «Енергоатомі» зауважують, що пального для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС може вистачити на 15 діб. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 3 листопада зазначив, що російські окупаційні сили намагатимуться впродовж двох тижнів під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми . Аналітики написали, що російська влада описує свій контроль як нібито єдину можливість забезпечити Запорізьку АЕС електроенергією, а місто Енергодар і прилеглу територію – теплом. Водночас в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС живлять резервні генератори та їм вистачить палива на 15 днів. Тож окупаційні сили можуть передати ЗАЕС у російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну, зазначили аналітики ISW.

. Аналітики написали, що російська влада описує свій контроль як нібито єдину можливість забезпечити Запорізьку АЕС електроенергією, а місто Енергодар і прилеглу територію – теплом. Водночас в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС живлять резервні генератори та їм вистачить палива на 15 днів. Тож окупаційні сили можуть передати ЗАЕС у російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну, зазначили аналітики ISW. Компанія «Енергоатом» 2 листопада оприлюднила попередню вартість майна та інфраструктури Запорізької атомної електростанції, зруйнованих і пошкоджених російськими військами. Загальну суму збитків оцінюють у понад 28 мільярдів гривень. Остаточну оцінку збитків, завданих станції Росією, «Енергоатом» планує визначити після звільнення території ЗАЕС і повної перевірки всього майна.

«Дуже ризикована ситуація»

Виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російські військові досі використовують приміщення Запорізької АЕС для розташування своєї техніки та боєприпасів.

«Великі дуже ризики, пов’язані з цим. «Рашисти» постійно перебувають і їх цілі не мають нічого спільного з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки, з безпечною експлуатацією Запорізької АЕС», – зазначив експерт.



Коріков зауважив, що Запорізька АЕС із найбільшого виробника електроенергії в Європі перетворилася фактично в споживача. Всі 6 енергоблоків АЕС зараз зупинені.



Крім того, окупаційні війська Росії самовільно будують невідому споруду на території ЗАЕС, повідомила 2 листопада Державна інспекція ядерного регулювання України. Ось що розповів про це Коріков.

Нещодавно почалося будівництво невідомої споруди несанкціоноване, без будь-якого аналізу безпеки, без будь-яких змін у проєктній документації, без будь-якого погодження

«Як відомо, на Запорізькій АЕС 7 ядерних установок експлуатуються, 6 енергоблоків, які завантажені ядерними матеріалами, паливом і сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу. Так от, нещодавно почалося будівництво невідомої споруди несанкціоноване, без будь-якого аналізу безпеки, без будь-яких змін у проєктній документації, без будь-якого погодження. І єдиний шлях для повернення безпекової ситуації в нормативний стан – це деокупація, демілітаризація та повернення ЗАЕС під повний контроль української влади», – наголосив посадовець.

За його словами, на сьогодні електрика не постачається з української енергосистеми на ЗАЕС, але енергетики намагаються цей процес відновити.

«ЗАЕС виробляє електрику власними силами, дизельними електростанціями. Відповідно споживається дизельне пальне. Його в умовах воєнного стану дуже складно забезпечити в необхідній кількості. Зараз дуже ризикована ситуація, воєнний стан з урахуванням того, що ми не можемо доставити відповідну кількість пального», – зазначив Коріков.

«Персонал у складній ситуації»

Коріков стверджує, що російські окупаційні сили продовжують чинити «шалений тиск» на працівників Запорізької АЕС, оскільки не мають свого персоналу для експлуатації станції.

«Єдина експлуатаційна організація ЗАЕС – це державне українське підприємство «Енергоатом». Перехід до «Росатому» чи якихось фейкових підприємств – тут же ти випадаєш з легітимної конструкції. У персоналу є ліцензія, яка видана як фахівцю, як співробітнику експлуатаційної організації «Енергоатом» ЗАЕС. Будь-який інший формат експлуатації ЗАЕС є незаконним і неприйнятним», – наголосив Коріков.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що Росія знову повернулася до «ядерного шантажу» після того, як не змогла маніпулювати, зокрема, «зерновою угодою».

Не вийшло в них шантажу, пов'язаного із «зерновим коридором», немає успіхів на фронтах. Тому вони знову вирішили розіграти карту ЗАЕС

«Енергоатом» написав, що обстріли були зроблені з метою зупинити енергоблоки та перемикнути на об'єднану енергосистему Росії. Але оскільки блоки стояли з 11 вересня, у них була можливість там провести якісь дії щодо перемикання, вони цього не зробили. Тому, на мій погляд, це знову використання Запорізької АЕС як ядерного шантажу у зв'язку з тим, що не вийшло в них шантажу, пов'язаного із «зерновим коридором», немає успіхів на фронтах. Тому вони знову вирішили розіграти карту Запорізької АЕС», – каже експертка.

Кошарна повідомила, що, за її інформацією, персонал Запорізької АЕС перебуває у «складній ситуації».

«З одного боку, вони повинні виконувати норму закону України про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, в якому написано про те, що відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку АЕС несе персонал та експлуатаційна організація», – нагадала вона.

«З іншого боку, є норми про колабораціонізм. І керівництво «Енергоатому» закликає не підписувати контракти та зазначає: «Ви будете зрадниками. А не витримуєте, значить їдьте». А хто ж тоді виконуватиме свої функціональні обов'язки для того, щоб зберегти станцію неушкодженою, працездатною до моменту деокупації Збройними силами України?» – зауважила експертка.

Вона повідомила, що з 11 тисяч персоналу наразі на ЗАЕС залишилося 3 тисячі 800 працівників, що «критично мало» для об'єкта.

«Весь персонал, який має ліцензію на право управління ядерними установками, – це золотий фонд. На всю Україну, на 35 тисяч працівників на всіх АЕС, таких людей 410-420. А для Запорізької станції їх потрібно щонайменше 150, щоб на 6 блоків по 3 зміни. Це критичний персонал. Тому, гадаю, для цих людей вибору немає. Їх змушуватимуть», – впевнена Кошарна.

Єдиний шлях – це санкції проти «Росатому», проти керівництва, проти всіх людей, хто був на станції Запорізькій від «Росатому», всіх дивізіонів

Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки вважає, що на ситуацію довкола ЗАЕС могло б вплинути введення санкцій проти компанії «Росатом».

«Проти «Росатому» ще не застосовані санкції, їх треба застосовувати. Це непросте питання, бо частина країн Центральної Європи отримує від російської компанії свіже ядерне паливо для реакторів радянського проєкту. Але єдиний шлях – це санкції проти «Росатому», проти керівництва, проти всіх людей, хто був на станції Запорізькій від «Росатому», всіх дивізіонів, зокрема тих, хто виробляє паливо. Включення тимчасового обмеження на постачання палива цих країн (які купують ядерне паливо у Росії – ред.) – це Словаччина, Болгарія, Угорщина та Чехія. 4-5 років, щоб вони змогли диверсифікувати постачання палива», – наголосила експертка.

Наслідки для екології

Компанія «Енергоатом» 31 жовтня повідомила, що «окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу». За даними компанії, внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вимирання риби у ставку, стверджують в «Енергоатомі».



Наразі в ставку живе два види риб: тепловодна «телапія» та «азійський сом», які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію – знищуючи зелені водорості та забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.



У повідомленні компанії «Енергоатом» сказано, що за сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби.

Професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Євген Хлобистов зазначив, що ідеться про штучно зариблені водойми.

«Їх зарибнили ось цією південною теплолюбною рибою. Це пруди-охолоджувачі, там постійно тепла температура води й тоді риби з південних морів там себе почувають достатньо комфортно. Вони є цікавими для продажу, як риба на м’ясо та для досліджень. В принципі, вони мають більшою мірою комерційне використання та використання для місцевих потреб. Там просто була можливість, щоб цієї риби було багато. Якщо риби там не стане, це не призведе до екологічної катастрофи, бо це штучна зарибленість», – пояснив науковець.

Головна проблема полягає в тому, що екологи зараз не мають доступу до Запорізької АЕС і не можуть відстежувати стан довкілля на цій території, – каже Хлобистов.

На сьогодні ми не можемо сказати, що відбувається навколо станції, жодного українського еколога там не немає

«Коли йдеться про Запорізьку АЕС, то назагал усі кажуть про ядерну небезпеку, про небезпеку аварії, вибуху з викидом радіоактивних речовин і таке інше. Але на сьогодні ми не можемо сказати, що відбувається навколо станції, жодного українського еколога там не немає. Ми можемо лише прогнозувати, що все, що відбувається навколо станції: вибухи та військова діяльність негативна, вони дійсно впливають на стан довкілля, навіть на стан рибних ресурсів», – зауважив експерт.

Діяльність МАГАТЕ науковець не вважає ефективною.

«У своєму складі МАГАТЕ може залучати до інспекцій екологів, вона це не робить свідомо», – впевнений Хлобистов.

Яка ситуація в Енергодарі?

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, як припинення роботи Запорізької АЕС впливає на місто-супутник.

Немає можливості опалювати місто. Інших джерел, на жаль, немає

«Теплова й атомна станція забезпечують теплом місто. Місто розташоване досить близько, десь 5 км до атомної станції і єдине джерело – це теплова станція. Вона не працює більше, ніж пів року й атомна станція теж, у зв'язку з постійними знеструмленнями, неможливістю запуску хоча б одного енергоблоку, генерації теплової енергії та забезпечення хоча б самої себе електричною енергією на власні потреби. Це призводить до того, що немає можливості опалювати місто. Інших джерел, на жаль, немає», – розповів міський голова.

Орлов підтвердив, що російські окупаційні сили продовжують чинити тиск на співробітників ЗАЕС.

Когось викрадають і відпускають, когось не відпускають. На жаль, ці ситуації повторюються останній місяць досить часто

«Працівників АЕС викрадають вже більше, ніж пів року. Когось викрадають і відпускають, когось не відпускають. На жаль, ці ситуації повторюються останній місяць досить часто, та вже ми маємо певну складову серед адміністрації АЕС. Ми знаємо, що гендиректора викрадали та потім його, скажемо так, депортували. Серед керівного складу знаходяться ті, хто у полоні. Також є інформація, що людей, фахівців, катують, схиляють до співпраці», – повідомив мер Енергодару.

Він розповів, що російські військові частково замінували територію Запорізької АЕС.

«Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища та територію АЕС повністю: периметр і деякі споруди. Дикі або домашні тварини досить активно, десь по кілька разів на день, підриваються на цих вибухових пристроях і від цього вмирають», – зазначив посадовець.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Про загрози

Російський еколог із Берліну Володимир Сливяк вважає, що Росія планує під’єднати Запорізьку АЕС до своєї енергетичної системи, але зауважив, що цього досі не сталося та цей процес не так просто налагодити. Втім, велику стурбованість викликає той факт, що подача електроенергії на ЗАЕС постійно переривається.

«Без подачі зовнішньої електроенергії реактор не може нормально працювати. Там є аварійні дизель-генератори, але вони не можуть працювати нескінченно. Відповідно, коли припиняється подача енергії, включаються ці аварійні дизель-генератори. Поки це працює, але це не означає, що наступного разу спрацює. Це все може призвести до великої аварії», – стверджує еколог.

Реактор не може виробити енергію та сам же її використати, йому потрібно зовнішнє енергопостачання. Тому потенційно це одна із найбільших загроз

«Реактор не може виробити енергію та сам же її використати, йому потрібне зовнішнє енергопостачання. Тому потенційно це одна із найбільших загроз поряд з тим, що якісь ракети влучать в реактор», – зазначив еколог.

Крім того, погіршити ситуацію також може тиск на працівників, який здійснюють російські військові, каже Сливяк.

«Той об'єм робочого часу, який установлений для співробітника атомної станції, розраховується виходячи з того, протягом якого терміну людина може ефективно концентруватися. Якщо змушують працювати по кілька змін поспіль і не дають нормально відпочити, то звичайно треба говорити, що зростає загроза помилки операторів атомної станції. Такі помилки в минулому призводили до аварій на АЕС», – зауважив експерт.