«Енергоатом»: Запорізька АЕС знову знеструмлена – це спроба підключити станцію до енергосистеми РФ

Пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС та знеструмлення станції є спробою перепідключити її до російської енергосистеми, вважають в компанії «Енергоатом».

«Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми, – йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Раніше «Енергоатом» повідомив, що після чергових російських обстрілів вночі Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення, тоді одразу включились всі 20 дизель-генераторів – нині працюють 9.



«Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан», – йдеться у повідомленні.



В «Енергоатомі» зауважують, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб, розпочався зворотний відлік часу.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.