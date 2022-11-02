Розвідка: російські військові на ЗАЕС анулюють українські перепустки персоналу

Російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу Запорізької атомної електростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 2 листопада.

«Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з «Росатомом». Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, до Енергодару прибули «кадирівці», які патрулюють місто групами по 15-20 людей. У місті практично відсутній зв’язок, після 15 години «зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи».

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«На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали», – додають у ГУР.

Наразі редакція не має можливості незалежно перевірити цю інформацію.

Минулого тижня компанія «Енергоатом» повідомила, що переважна більшість працівників Запорізької атомної електростанції, попри тиск, не підписують контракти із російською компанією «Росатом».

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.