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Розвідка: російські військові на ЗАЕС анулюють українські перепустки персоналу

UKRAINE – Entrance to the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, located near the city of Energodar, Zaporizhzhia region, on August 31, 2022

Російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу Запорізької атомної електростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 2 листопада.

«Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з «Росатомом». Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління)», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, до Енергодару прибули «кадирівці», які патрулюють місто групами по 15-20 людей. У місті практично відсутній зв’язок, після 15 години «зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи».

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«На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали», – додають у ГУР.

Наразі редакція не має можливості незалежно перевірити цю інформацію.

Минулого тижня компанія «Енергоатом» повідомила, що переважна більшість працівників Запорізької атомної електростанції, попри тиск, не підписують контракти із російською компанією «Росатом».

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

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