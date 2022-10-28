Росія вважатиме своїми громадянами жителів окупованих територій з 30 жовтня – мер Енергодару

Російська влада автоматично вважатиме своїми громадянами жителів окупованих територій, починаючи з 30 жовтня – про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов, посилаючись на повідомлення окупаційної влади.

«Відсутність в тимчасово окупованих регіонах, зокрема і в Енергодарі, масового попиту на російські паспорти, як би їх посилено не рекламували окупанти, призвела до того, що мешканцям цих територій російське громадянство вирішили призначити нав’язати… автоматично. Як самі окупанти повідомляють на своїх пропагандистських каналах, вже з 30 жовтня вони вважатимуть мешканців Енергодара, які залишаються в місті, громадянами РФ», – повідомив він.

За словами Орлова, для відмови від російського громадянства жителі окупованих регіонів муситимуть власноруч написати заяву в міграційній службі Росії.

«Впевнені, що Збройні Сили України суттєво відкоригують ці амбітні плани, як це відбулося на Харківщині та зараз відбувається на Херсонщині, і дуже скоро жодного рашиста не залишиться в українському Енергодарі», – додав мер міста.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.

Президент РФ Володимир Путін 4 жовтня підписав закони про так зване «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Згідно з цими документами, жителі зазначених регіонів з 30 вересня визнаються російськими громадянами. За повідомленнями російських медіа, ті, хто хоче відмовитися від громадянства Росії, начебто мали місяць на подання відповідних заяв.