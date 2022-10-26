Громадянин Росії, який був активістом Майдану, оскаржив у суді рішення про депортацію з України

Громадянин Росії, активіст Євромайдану й волонтер Максим Гошовський виграв суд проти управління Державної міграційної служби України в Полтавській області, яка мала намір депортувати його з України. Відповідне рішення на його користь 26 жовтня ухвалив Жовтневий районний суд Полтави, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як розповів активіст, у травні 2022 року його зупинили на трасі Полтавщини, коли він віз гуманітарну допомогу з Києва до Дніпра. Тоді було виявлено, що він, будучи громадянином Росії, прострочив терміни перебування в Україні на п’ять днів. Міграційна служба поставила йому в документи штамп про депортацію.

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«Причина того, що я прострочив терміни перебування в Україні, така. Міграційна служба, посилаючись постанову Кабміну від 28 лютого 2022 року, каже, що до кінця повномасштабного вторгнення не прийматиме документів від громадян Російської Федерації як країни-агресорки. Таким чином росіяни в Україні стають «нелегалами» і варіантів нема. Мені поставили штамп про депортацію. І тоді я подав позов до суду в Полтаві на Міграційну службу в Полтавській області. Судове засідання переносили тричі, і ось нарешті суд ухвалив рішення на мою користь, – повідомив активіст.

За його словами, він підтверджує свій намір відмовитися від громадянства Росії, аби стати громадянином України, однак зробити це, не відвідавши країну, де він народився і жив, неможливо.

Зокрема, виписатися з місця мешкання в Росії віддалено неможливо, а поїхати особисто в Російську Федерацію, говорить Максим Гощовський, він не може з міркувань безпеки – бо був учасником Революції Гідності в Україні та активно займається волонтерством.

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«Я буду й далі судитися, аби міграційна служба прийняла в мене документи і я міг офіційно відмовитися від громадянства Росії – декларацією. Раніше така можливість була. А зараз, за новими законами, це неможливо. Тобто треба їхати туди, і там уже вирішуватимуть. А там моєму життю і здоров’ю є загроза», – сказав він Радіо Свобода.

Рішення суду в Полтаві, каже Гошовський, означає ануляцію штампа про депортацію і те, що найближчим часом його не видворять з України. Однак Міграційна служба в Полтавській області має право на апеляцію.

У січні 2022 року учасника Революції гідності з Дніпра Максима Гошовського, українця, який народився і виріс в Росії, позбавили українського громадянства. Тоді він заявив, що став заручником юридичної колізії: громадянство України отримав тимчасово, терміном на два роки, зобов’язавшись припинити російське громадянство, але зробити це він не зміг через бюрократичні перепони.