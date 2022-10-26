Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Громадянин Росії, який був активістом Майдану, оскаржив у суді рішення про депортацію з України

Максим Гошовський (другий ліворуч) під час Революції гідності

Громадянин Росії, активіст Євромайдану й волонтер Максим Гошовський виграв суд проти управління Державної міграційної служби України в Полтавській області, яка мала намір депортувати його з України. Відповідне рішення на його користь 26 жовтня ухвалив Жовтневий районний суд Полтави, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як розповів активіст, у травні 2022 року його зупинили на трасі Полтавщини, коли він віз гуманітарну допомогу з Києва до Дніпра. Тоді було виявлено, що він, будучи громадянином Росії, прострочив терміни перебування в Україні на п’ять днів. Міграційна служба поставила йому в документи штамп про депортацію.

Читайте також: «Контракт не продовжуватиму». Що чекає на колишніх військовополонених із Криму?

«Причина того, що я прострочив терміни перебування в Україні, така. Міграційна служба, посилаючись постанову Кабміну від 28 лютого 2022 року, каже, що до кінця повномасштабного вторгнення не прийматиме документів від громадян Російської Федерації як країни-агресорки. Таким чином росіяни в Україні стають «нелегалами» і варіантів нема. Мені поставили штамп про депортацію. І тоді я подав позов до суду в Полтаві на Міграційну службу в Полтавській області. Судове засідання переносили тричі, і ось нарешті суд ухвалив рішення на мою користь, – повідомив активіст.

За його словами, він підтверджує свій намір відмовитися від громадянства Росії, аби стати громадянином України, однак зробити це, не відвідавши країну, де він народився і жив, неможливо.

Зокрема, виписатися з місця мешкання в Росії віддалено неможливо, а поїхати особисто в Російську Федерацію, говорить Максим Гощовський, він не може з міркувань безпеки – бо був учасником Революції Гідності в Україні та активно займається волонтерством.

Читайте також: Паспорт громадянина України для кримчан. Нові можливості

«Я буду й далі судитися, аби міграційна служба прийняла в мене документи і я міг офіційно відмовитися від громадянства Росії – декларацією. Раніше така можливість була. А зараз, за новими законами, це неможливо. Тобто треба їхати туди, і там уже вирішуватимуть. А там моєму життю і здоров’ю є загроза», – сказав він Радіо Свобода.

Рішення суду в Полтаві, каже Гошовський, означає ануляцію штампа про депортацію і те, що найближчим часом його не видворять з України. Однак Міграційна служба в Полтавській області має право на апеляцію.

У січні 2022 року учасника Революції гідності з Дніпра Максима Гошовського, українця, який народився і виріс в Росії, позбавили українського громадянства. Тоді він заявив, що став заручником юридичної колізії: громадянство України отримав тимчасово, терміном на два роки, зобов’язавшись припинити російське громадянство, але зробити це він не зміг через бюрократичні перепони.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG