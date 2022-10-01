Влада Монголії підтвердила, що видаватиме посвідки на проживання росіянам, які втекли від мобілізації

Голова Департаменту у справах громадянства та іноземних громадян МЗС Монголії повідомив, що його країна видаватиме посвідки на проживання всім росіянам, які поїхали з Росії, втікаючи від мобілізації. За його словами, відомство ухвалило рішення врегулювати видачу віз росіянам «на гнучких умовах».

Всього в Монголії існують 56 різних форм проживання для іноземців, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки, таких, як дозвіл на проживання, інвестування, проживання за сімейними обставинами, працевлаштування, навчання та інші.

«Росіяни зможуть отримати ту ППП (посвідка на постійне проживання – ред.), за якою звертаються», – сказав урядовець.

Міністр закордонних справ та торгівлі Монголії раніше також заявив, що обмежень на в’їзд та виїзд іноземців через кордон не буде.

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За словами голови Департаменту у справах громадянства, через «складну ситуацію» в Росії впродовж останніх днів потік звернень росіян щодо ППП в Монголії різко збільшився, як і кількість людей, які в’їжджають з Росії через кордон Монголії. Особливо він виріс після оголошення російським главою держави Володимиром Путіним 21 вересня мобілізації в Росії і після того, як 24 вересня колишній президент Монголії Елбегдорж закликав бурятів та інші нацменшини рятуватися від мобілізації в його країні і заявив: «Ми, монгольці, зустрінемо вас з розкритими обіймами та відкритим серцем».

За даними МЗС Монголії, з 15 вересня лише через прикордонний пункт «Кяхта - Алтанбулаг» (туди веде дорога з Улан-Уде) до Монголії в’їхали понад 5 тисяч громадян РФ. При цьому після оголошення мобілізації через нього вже в’їжджали від 600 до тисячі осіб на день із російськими паспортами.

Громадяни Російської Федерації мають право на одноразовий в’їзд до Монголії без візи терміном до 30 днів. Але сумарний термін перебування в країні не повинен перевищувати 90 днів упродовж пів року. Щоб залишитись у країні на довший термін, росіянам необхідно отримувати ППП.

Крім Монголії, громадяни Росії масово тікають від мобілізації до Грузії, Вірменії, Туреччини та країн Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан та інші.