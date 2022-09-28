Північна Осетія обмежила в’їзд з інших областей Росії: через регіон тікають до Грузії

Північна Осетія запровадила обмеження на прибуття автомобілів з інших частин Росії в той час, як у регіоні ростуть черги на кордоні з Грузією з охочих виїхати через оголошену мобілізацію в РФ.

Голова Північної Осетії Сергій Меняйло 28 вересня заявив, що обмеження вводяться, бо регіон «фізично не зможе гарантувати порядок і безпеку, якщо цей потік буде зростати».

В’їжджати дозволено автомобілям, зареєстрованим у Північній Осетії, Грузії і сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії. Заборона не торкнеться тих, хто їде до місцевих пансіонатів і санаторіїв.

На кордоні Північної Осетії і Грузії після оголошення «часткової мобілізації» у Росії утворилася багатокілометрова черга автомобілів російських громадян. Повідомлялося, що одночасно у черзі стояли від 1,7 до 2,3 тисяч автомобілів.

27 вересня стало відомо, що на КПП Верхній Ларс відкривається мобілізаційний пункт військкомату. Туди ж, як повідомлялося, вирушив БТР зі співробітниками ФСБ Росії.

Прикордонники заявили, що це робиться «про всяк випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення будь-яких прикордонних формальностей залишити країну».

До того, як президент Росії Володимир Путін оголосив військову мобілізацію, близько 5000-6000 російських громадян щодня перетинали кордон до Грузії через Верхній Ларс. Зараз це число зросло приблизно удвічі, заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі. Грузія не планує запроваджувати обмеження на в’їзд російських громадян.