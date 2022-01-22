«У Росії можуть заарештувати під будь-яким приводом». Народженого у Росії майданівця позбавили громадянства України

ДНІПРО – Учасника Революції гідності з Дніпра Максима Гошовського, українця, який народився і виріс в Росії, позбавили українського громадянства. Чоловік розповідає, що став заручником юридичної колізії: громадянство України він отримав тимчасово, терміном на два роки, зобов’язавшись припинити російське громадянство, але щоб це зробити, він має поїхати до Росії, де, як підозрює, його одразу ж заарештують через проукраїнську позицію. Юристи кажуть, що в чоловіка є варіанти вирішення цього питання – Україна спростила процедуру набуття свого громадянства для росіян. Однак Гошовський вже не має часу, аби виконати всі формальності, він збирає валізи на виїзд з країни.

33-річний Максим Гошовський народився й виріс у Тюмені. Його мати – українка, уродженка Дніпра. Розказує: живучи в Нижньовартовську, у 18-річому віці ухвалив важливе для себе рішення – переїхати жити в Україну, де мешкала його бабуся.

Коли розпочалася Революція гідності, чоловік спершу брав участь у майданівських подіях в Дніпрі, а потім поїхав до Києва. Розповідає: він був на Грушевського 22 січня 2014 року, коли з’явилися перші загиблі євромайданівці. Також був на Інститутській у 20-х числах лютого.

На Інститутській я прикривав медиків, бо вважав, що вони набагато більше можуть зробити, ніж я

«Того дня вранці я приїхав до Києва. Мої знайомі з козацької сотні сказали підтягуватися до медпункту, де була потрібна допомога. Я їхав туди з вимкненим телефоном, щоб мене не засікли, тому не знав, що є вже перші загиблі. Підійшов до медпункту і побачив, що виносять тіла, загорнуті в ковдри. Ми розштовхали людей і протиснулися з тілами до швидкої допомоги... Я є зоозахисником багато років, тому я не боюся крові. На Інститутській я прикривав медиків, бо вважав, що вони набагато більше можуть зробити, ніж я. А я, здоровий чоловік, маю їх захищати. Я допомагав виносити тіла загиблих з Інститутської – тіла більше десяти людей», – розповів Радіо Свобода Максим Гошовський.

Світлина з високим хлопцем-майданівцем, який тримає синьо-жовтий прапор з написом «Дніпропетровськ», облетіла світ. Зараз цей прапор – в історичному музеї Дніпра. Максим Гошовський каже: російські спецслужби не могли не ідентифікувати його за цим та багатьма іншими фото з Майдану. Відома їм, вважає чоловік, і його волонтерська діяльність, яка розпочалася після Революції гідності.

«Після цього в мене не було ніякої можливості давати задній хід і повертатися в Росію. Мені дуже соромно, що країна, у якій я народився, анексує чужі території, вбиває місцевих людей, вбиває тих, хто захищає свою землю», – каже він.

Щоб перестати бути громадянином Росії, треба з’їздити до Росії

Питання про відмову від громадянства Росії для нього особливо гостро постало 2014 року, зазначає Максим Гошовський. Аби отримати паспорт громадянина України, йому потрібно було не тільки відмовитися від громадянства Російської Федерації, але й виписатися з квартири в Нижньовартовську, де він і досі прописаний.

Це можна зробити тільки особисто, а значить треба їхати в Росію, де йому загрожує арешт, каже Гошовський.

«Я не можу поїхати в Нижньовартовськ, Тюменська область, щоб виписатися з квартири. Я там не був 15 років. Але Росія – це не правова держава, і там тебе можуть заарештувати під будь-яким приводом. Це все ускладняється тим, що виписатися в моєму регіоні віддалено в нікуди – неможливо. Ні через юриста, ні через нотаріальну довіреність. Це могла б зробити мама через суд, але вона теж виїхала звідти, бо у нас дуже хворіла бабуся, потрібен був догляд. За фактом, я робив так: після 2014 року кожні два роки я виїздив ненадовго з країни і знову заїздив, і знову подавав документи на отримання громадянства. Кожні два роки. Але 2021 року вступили в дію правки до законодавства, за якими людина, яка не виконала зобов’язання – не припинила громадянство Росії, більше не має права подавати документи на українське громадянство», – каже Максим Гошовський.

Чи є вихід – думка юристки

Усередині січня 2022 року в Міграційній службі України Максиму Гошовському видали документ, за яким українське громадянство йому призупинене. Йому дали термін – 10 днів – на виїзд із країни.

Юристка Правозахисної групи «Січ» Ксенія Онищенко каже: у чоловіка є варіанти вирішення цього питання й без виїзду, адже Україна спростила процедуру набуття свого громадянства для росіян.

Якщо ж є реальна загроза, що після повернення до Росії людина зазнає переслідувань, – також треба збирати докази, подавати їх до Міграційної служби

«Міграційна служба ухвалила обґрунтоване рішення, але людина може його в судовому порядку. Таким чином, термін перебування іноземця в Україні може бути подовжений принаймні на той термін, доки триватиме судовий розгляд. Оскаржувати можна також за допомогою адвоката, який захищатиме права іноземця, доки іноземець виїде з країни. Що ж до отримання громадянства України загалом, то процедура для громадян Російської Федерації спростилася. Тепер у низці випадків не обов’язково виїздити в Росію і там відмовлятися від російського громадянства. Це, наприклад, стосується військовослужбовців, які уклали контракт із ЗСУ, людей, які зазнали переслідувань у Росії. Але це також підтверджується документами – довідкою встановленого зразка у МЗС чи Посольстві. Якщо ж є реальна загроза, що після повернення до Росії людина зазнає переслідувань, – також треба збирати докази, подавати їх до Міграційної служби і просити про додатковий захист», – пояснила Радіо Свобода юристка.

А втім, майданівець Максим Гошовський зауважує: зібрати докази того, що він прислужився Україні й до Росії йому їхати небезпечно, не так просто. Ніяких письмових документів у нього поки немає, та й не відомо, якими саме вони мають бути.

«Під час Майдану і АТО я не вважав за потрібне збирати документи, мені хотіли якісь нагороди давати – я відмовлявся, бо мені це не треба, я робив це від чистого серця. Публікацій, фото з Майдану – море, вони є. Я вивозив людей, переселенців, із Донецької області, це я теж зможу підтвердити. Але навіть у Міграційній службі не знають, як мають виглядати ці документи, ці докази. Закони нові, їх ніхто ще не знає. Те саме мені казали і юристи: немає ще прецеденту», – розповів чоловік.

Збирає не докази, а валізи

Наразі в Максима Гошовського вже немає часу на роздуми: він збирає не докази, а валізи. Чоловік планує виїхати з України за кордон, а потім знову заїхати й уже просити статусу особи, яка потребує захисту. Якщо йому не відмовлять, він зможе проживати на території України ще п’ять років.

Під час Майдану і АТО я не вважав за потрібне збирати документи, я робив це від чистого серця

«У Міграційній службі обіцяли розпочати розгляд мого питання з понеділка, але в мене вже немає часу чекати, тому я їду. На жаль, нашу бюрократію не перемогти. Люди, які перекладають з місця на місця папірці, отримують перемогу», – каже він.

Коментувати ситуацію з Максимом Гошовським у Міграційній службі України відмовилися, посилаючись на заборону розголошувати персональні дані людини. Між тим сам Гошовський зазначає: судитися з державою Україна, на громадянство якої він претендує, не буде, – шукатиме інші шляхи.