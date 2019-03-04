Подружжю росіян дали документи осіб, що потребують від України додаткового захисту

Громадяни Росії Олексій та Жанна Шумаки, що були змушені покинути батьківщину через проукраїнську позицію, домоглись отримання посвідчень «особи, яка потребує додаткового захисту» від Державної міграційної служби України. Про це Радіо Свобода повідомив Олексій Шумак.

«Це ще не громадянство, але великий крок. Не статус біженця, але, кажуть, це дорівнює притулку в Україні. За законом «Про громадянство України», маючи такий статус, через три роки ми зможемо подати заяви на українське громадянство», – розповів Олексій Шумак.

За словами Олексія Шумака, для отримання посвідчень «особи, яка потребує додаткового захисту» їхньому подружжю та доньці знадобилось чотири роки й судові процеси в шести судах.

Олексій та Жанна Шумак подали заяви з проханням політичного притулку 2015 року. Міграційна служба відмовила обом практично в один і той час, але чоловік одразу подав до суду і його справу розглянули в Київському окружному адміністративному суді, який став на його бік. Тоді міграційна служба подала на апеляцію і виграла, але чоловік звернувся з касаційною скаргою й Верховний суд України ухвалив рішення на його користь. А справа дружини зі столиці була передана до Дніпропетровського окружного адміністративного суду і була розглянута набагато пізніше. Суд став на бік громадянки Росії.

Взимку 2014-2015 року громадянин Росії Олексій Шумак разом з родиною залишив батьківщину і переїхав на проживання в Україну. Подружжю, яке підтримувало український Майдан і не приховувало свого негативного ставлення до анексії Криму Росією та участі Росії в бойових діях на Донбасі, удома неодноразово погрожували.

У грудні2017 року в Синельниківському районі Дніпропетровщини невідомі спалили авто родини, поліція відкрила кримінальне провадження.

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту. Видається строком на п’ять років.