Суд вирішив не пояснювати ДМС рішення щодо росіянки, яка просить притулку в Україні

Суд у Дніпрі відмовив Державній міграційній службі України у задоволенні заяви про роз’яснення рішення щодо громадянки Росії Жанни Шумак, яка залишила батьківщину через проукраїнську позицію і, домагаючись політичного притулку в Україні, виграла суд проти ДМС. Відповідне рішення ухвалив Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше цей суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який визнав рішення ДМС про відмову жінці в політичному притулку незаконним, скасував його і зобов’язав міграційну службу розглянути її справу повторно. Після цього замість виконання рішення ДМС подала до суду заяву, де просила роз’яснити судове рішення.

Нинішнє рішення суду міграційна служба наразі не коментувала.

Читайте також: Стало соромно бути громадянином Росії – росіянин, який виїхав з Росії через проукраїнську позицію

Визнання їх біженцями і надання політичного притулку в Україні Жанна Шумак і її чоловік, теж громадянин Росії, Олексій Шумак домагаються в міграційній службі понад три роки.

Як розповів Радіо Свобода Олексій Шумак, хоча вони з Жанною є подружжям, заяви з проханням політичного притулку від них прийняли окремо. Міграційна служба відмовила обом практично в один і той же час, але чоловік одразу подав до суду, і його справу розглянули в Київському окружному адміністративному суді, який став на його бік. Тоді міграційна служба подала на апеляцію і виграла, але Шумак звернувся з касаційною скаргою, й Верховний суд України ухвалив рішення на його користь. А справа дружини зі столиці була передана до Дніпропетровського окружного адміністративного суду, її розглянули набагато пізніше.

Взимку 2014 – 2015 року громадянин Росії Олексій Шумак разом з родиною залишив батьківщину і переїхав жити до України. За словами подружжя через підтримку українського Майдану і негативне ставлення до анексії Криму Росією й участі Москви в бойових діях на Донбасі вдома їм неодноразова погрожували.

У грудні 2017 року в Синельниківському районі Дніпропетровщини невідомі спалили авто родини, поліція відкрила кримінальне провадження.