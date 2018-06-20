Утікач із Росії за проукраїнську позицію виграв суд проти ДМС України

Верховний суд України в середу ухвалив рішення на користь громадянина Російської Федерації Олексія Шумака у справі проти Державної міграційної служби України, яка відмовила йому у визнанні біженцем і наданні політичного притулку.

Верховний суд залишив у силі рішення Київського окружного адміністративного суду, який ухвалив рішення про скасування рішення ДМС про відмову і зобов’язав ДМС розглянути справу Олексія Шумака повторно. Також Верховний суд скасував рішення Київського апеляційного суду, який раніше ухвалив рішення на користь ДМС.

«Рішення Верховного суду остаточне, набуло чинності негайно і оскарженню не підлягає. Повний текст буде через 5 днів», – повідомив Радіо Свобода Олексій Шумак. У Міграційній службі рішення касаційної інстанції поки не коментували.

Визнання їх біженцями і надання політичного притулку в Україні Олексій Шумак та його дружина Жанна Шумак, які були змушені залишити Росію через проукраїнську позицію, домагались не один рік поспіль. Бюрократична тяганина тривала понад три роки, з них майже два роки – в судах.

Як розповів Олексій Шумак, хоча вони з Жанною є подружжям, заяви з проханням політичного притулку від них прийняли окремо. Міграційна служба відмовила обом практично в один і той час, але чоловік одразу подав до суду і його справу розглянули в Києві. А справа дружини зі столиці була передана до Дніпропетровського окружного адміністративного суду і була розглянута набагато пізніше.

Справа дружини Жанни поки остаточно не вирішена, хоча в квітні 2018 року Окружний адмінсуд у Дніпрі задовольнив її позовну заяву. Суд тоді визнав рішення ДМС про відмову їй у політичному притулку незаконним, скасував його і зобов’язав ДМС розглянути її справу повторно.

Взимку 2014 - 2015 року громадянин Росії Олексій Шумак разом з родиною залишив батьківщину і переїхав на проживання до України. Подружжю, яке підтримувало український Майдан і не приховувало свого негативного ставлення до анексії Криму Росією та участі Росії у бойових діях на Донбасі, удома неодноразова погрожували. Державна міграційна служба України відмовила чоловікові та дружині в наданні статусу біженців, однак вони звернулись до суду.

10 грудня 2017 року стало відомо, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини невідомі спалили вщент авто громадянина Російської Федерації Олексія Шумака. Інцидент стався ввечері: коли чоловік вийшов на подвір’я біля будинку, його авто вже палало. До приїзду пожежної служби авто вигоріло вщент і відновленню не підлягає. Поліція відкрила кримінальне провадження.