Громадянка Росії, яка залишила батьківщину через проукраїнську позицію, довела в суді право на політичний притулок в Україні

Суд у Дніпрі задовольнив позовну заяву громадянки Росії Жанни Шумак до Державної міграційної служби України, яка відмовила їй у наданні політичного притулку. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд у Дніпрі.

Суд визнав рішення ДМС про відмову їй у політичному притулку незаконним, скасував його і зобов’язав ДМС розглянути її справу повторно.

Визнання біженцями і надання політичного притулку в Україні Жанна Шумак та її чоловік Олексій Шумак, які були змушені залишити Росію через проукраїнську позицію, домагаються в міграційній службі понад три роки.

Як розповів у суботу Радіо Свобода Олексій Шумак, хоча вони з Жанною є подружжям, заяви з проханням політичного притулку від них прийняли окремо. Міграційна служба відмовила обом практично в один і той час, але чоловік одразу подав до суду і його справу розглянули в Київському окружному адміністративному суді, який став на його бік, однак міграційна служба подала апеляцію і виграла. А справа дружини зі столиці була передана до Дніпропетровського окружного адміністративного суду і була розглянута набагато пізніше.

Як зазначив Олексій Шумак, наразі його справа все ще перебуває в суді касаційної інстанції, дата розгляду невідома.

«Суд у Дніпрі був на користь Жанни, але буде ще апеляція – ДМС в обов’язковому порядку подасть апеляцію. Моя справа ще в касації і дата розгляду поки невідома. Якщо Жанна за цей час встигне отримати статус біженця, то я як чоловік повинен отримати цей статус автоматично, тоді і касація не знадобиться», – прокоментував рішення суду Радіо Свобода Олексій Шумак.

Взимку 2014 – 2015 року громадянин Росії Олексій Шумак разом з родиною залишив батьківщину і переїхав на проживання до України. Подружжю, яке підтримувало український Майдан і не приховувало свого негативного ставлення до анексії Криму Росією та участі Росії в бойових діях на Донбасі, удома неодноразова погрожували. Державна міграційна служба України відмовила чоловікові та дружині в наданні статусу біженців, однак вони звернулись до суду.

10 грудня 2017 року стало відомо, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини невідомі спалили вщент авто громадянина Російської Федерації Олексія Шумака. Інцидент стався ввечері: коли він вийшов на подвір’я біля будинку, його авто вже палало. До приїзду пожежної служби авто вигоріло вщент і відновленню не підлягає. Поліція відкрила кримінальне провадження.