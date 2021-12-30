Кримського політв’язня Івана Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії – адвокат

Засудженого в Криму за звинуваченням у «держзраді» українця Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії, повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, на Яцкіна відразу почали чинити тиск, поставивши його на облік через «схильність до втечі» «лише через те, що він має громадянство України».

Як уточнює Полозов, Яцкін «зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України».

При цьому засуджений українець «потребує медичного обстеження після перенесеного голодування і надання йому медичної допомоги».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова через погіршення стану здоров’я Яцкіна закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити громадянину України належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів і надати екстрену медичну допомогу.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях несвободи РФ», – наголосила Денісова.

До етапу в Кемеровську область Іван Яцкін перебував у слідчому ізоляторі російського Саратова.

Раніше повідомлялося, що російські тюремники утискають Івана Яцкіна через те, що він не дозволив ображати Україну. За даними адвоката Миколи Полозова, Яцкін оголошував голодування.

На початку листопада Яцкіна перевели до штрафного ізолятора російської колонії у Краснодарському краї. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 2 листопада, що в Івана Яцкіна погіршився стан здоров’я.