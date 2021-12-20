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Новини | Суспільство

Депутати звернулися до КСУ по роз’яснення щодо «єдиного громадянства» – Совгиря

Стаття 4 Основного закону передбачає, що в Україні існує єдине громадянство

Конституційний суд отримав подання від народних депутатів щодо статті Конституції про «єдине громадянство», повідомляє представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря 20 грудня.

«До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства). Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження», – написала Совгиря в своєму телеграмі.

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Вона додала, що, згідно із законом, Конституційний суд повинен вирішити питання щодо відкриття провадження протягом одного місяця.

Стаття 4 Основного закону передбачає, що в Україні існує єдине громадянство, а підстави його набуття та припинення визначаються законом.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня запропонував декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави.

«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)
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«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)

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