«Я не повʼязую себе із Росією»: Гогілашвілі прокоментував матеріали журналістів щодо себе

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував у інтерв’ю виданню «Бабель» звинувачення щодо себе.

Він, зокрема, заперечив, що має російський паспорт:

«Я визначився на 100% у 2015 році. Я був на Майдані, про що ніколи в житті не кричав. Не вішав плакатів. Я ніколи не міг уявити собі, що я — людина, яка служила цій країні, — буду звинувачений у тому, що я проросійської спрямованості. Я знаю на 100%, ця країна — країна свободи, і єдиний ворог — це Росія. Я не повʼязую себе із Росією. Я — не громадянин Росії і не є ним — ні понятійно, ні фактично», – заявив він.

Він додав, що кримінальне провадження щодо нього в Росії завели через його «громадянську позицію». Гогілашвілі розповів, що отримав український паспорт за загальною процедурою в 2019 році. Він стверджує, що отримав посвідку на проживання в Україні до початку своєї роботи в МВС.

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Журналісти «​Слідство.Інфо» раніше з’ясували, що «Міжнародна антинаркотична асоціація», яку пов’язують із Гогілашвілі, причетна до можливого викрадення та позбавлення волі людей під приводом примусової реабілітації від наркозалежності.

У відповідь на питання щодо поводження з людьми в реабілітаційних центрах ексчиновник сказав, що не має стосунку до внутрішніх процесів, а відповідав за залучення відомих людей, «щоб вони прийшли та поспілкувалися з хлопцями».

«Вони ж там не із завʼязаними руками та ротом сиділи. Якби там щось було, невже ніхто не підійшов би, не сказав би: «Врятуйте, допоможіть, заберіть, мене тут бʼють, ґвалтують чи вбивають!» Що, сховали всіх найбільш невгодних? Повісили? Вбили? Вивезли? Ну як? Уявіть собі: сорок людей у реабілітаційному центрі, приїжджає зірка українського масштабу. А там усіх ґвалтують, бʼють, катують, приковують кайданками! Як ви це собі уявляєте?» – аргументував Гогілашвілі.

Схожою роботою – в громадській організації – в Росії він пояснив спільне фото із депутатом Державної думи Миколою Валуєвим. За його словами, він залучав Валуєва для відвідин онкохворих дітей.

Колишній заступник голови МВС заперечив, що йому надає охорону підрозділ Служби безпеки України «Альфа». Він, втім, підтвердив, що охорону мають його дружина та син:

«Мене не охороняють співробітники «Альфи». На мене було скоєно замах, мені розстріляли машину. Було порушено справу. Я відмовився від охорони. Але дитина та дружина їздять з охороною. І коли показують мою дитину та садок, до якого він ходить — звичайний садок у нашому районі, — це не дуже добре. Я б спокійно їздив на машині без прикриття, якби мені її не розстрілювали».

Гогілашвілі також заперечив, що користувався автомобілем, наданим посольством Сполучених Штатів.

«Це неправда. Тойота Ленд Крузер перебуває на балансі МВС, і автомобіль Фольксваген — так само. На обидва автомобілі ми виписували відрядження. Ці обидва автомобілі належать МВС — це факт. Чому супроводжували працівники розвідки? Проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом. Мене супроводжували ці працівники. Мене не охороняли — ми виїжджали разом. А я їжджу, так, броньованим автомобілем», – зазначив він.

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ 13 грудня за власним бажанням. Це сталося після того, як у соцмережах з’явилося відео, на якому Гогілашвілі грубо спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область.