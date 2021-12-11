Заступник голови МВС вибачився за «надмірну емоційність» після інциденту з поліцейськими

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сутичку з поліцейськими на блокпосту в Донецькій області.

«Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Гогілашвілі висловив згоду з рішенням міністра Дениса Монастирського ініціювати щодо нього дисциплінарне провадження. Він додав, що готує рапорт на ім’я очільника міністерства і буде «буду всіляко сприяти» проведенню розслідування.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.