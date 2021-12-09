ДТП на Чернігівщині: суд заарештував водія вантажівки, уряд створив комісію з рослідування

У Чернігові суд суд заарештував водія вантажівки, за участі якої сталася ДТП з 13 загиблими. Як повідомив агенції УНІАН речник Чернігівської обласної прокуратури Валерій Литовченко, Новозаводський районний суд Чернігова обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Як повідомив Литовченко, попри травми, водія доставили до зали суду.

Повідомляється, що 44-річний житель Чернігівського району своєї провини не визнає. Він сказав, що момент аварії не пам’ятає, а тільки те, що автомобілі перед його вантажівкою почали пригальмовувати.

Тим часом Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення урядової комісії з технічного розслідування аварії у Чернігівській області. Комісія має подати звіт про результати розслідування до 31 січня 2022 року.

«Після цього урядом будуть узвалені відповідні рішення щодо підвищення безпеки на дорогах та експлуатації маршрутного транспорту», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

7 грудня вранці біля села Брусилів Чернігівської області сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням «Борзна – Чернігів». Внаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали. Стан постраждалих медики характеризують як тяжкий та середньої тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Водієві фури вручили підозру.