Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював відставку заступника керівника МВС Олександра Гогілашвілі через інцидент, що стався за його участі на блокпосту при в’їзді в район проведення операції Об’єднаних сил. У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали. Згодом у ЗМІ почала з’являтися додаткова інформація про Гогілашвілі, зокрема, про те, що він нібито має російське громадянство, а його дружина працює помічницею президента Зеленського.

