На Донбасі відкрили меморіальну дошку міністрові внутрішніх справ УНР

На будівлі відділення поліції №1 Краматорського райуправління поліції у смт Олександрівка на Донеччині 8 грудня встановили меморіальну дошку на честь міністра внутрішніх справ Української Народної Респубілки (УНР) Олександра Мицюка, який народився в Олександрівці.

«Приклад Олександра Мицюка – це свідчення того, що українська душа проявляється і на Донеччині, і на Закарпатті, і в Одесі, і на території північних регіонів нашої держави. З історичних дописів ми бачимо, що ще 100 років тому він чітко усвідомлював всю сутність московського більшовицького режиму. Ми маємо знати, шанувати своїх героїв і брати приклад, тому що головна битва за незалежність ще попереду», – цитує сайт МВС першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.

Олександр Мицюк народився 1883 року в селищі Олександрівка на Донеччині. Є соратником багатьох відомих діячів української революції, перебував у засланні. Коли розпочалися визвольні змагання 1917–1921 років, одразу долучився до них. Обіймав різні державні посади, зокрема міністра внутрішніх справ (1918–1919 роки).

Відомий науковець, юрист, економіст, соціолог. Професор, автор понад 60 наукових робіт, викладав у декількох вишах, а також був ректором Українського вільного університету (УВУ) в Празі (Чехія).