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У Львові поховали 102-річну Ольгу Ільків, зв’язкову головного командира УПА Романа Шухевича

Ольга Ільків померла 6 грудня. Про жінку згадують, як про дуже сильну і тверду в переконаннях українку

У Львові 8 грудня попрощались зі 102-річною Ольгою Ільків, яка була членкинею ОУН, зв’язковою командира УПА Романа Шухевича.

Ольга Ільків померла 6 грудня. Про жінку згадують, як про дуже сильну і тверду в переконаннях українку.

«Я мав щастя знати Ольгу Ільків. Вона не лише належить до постатей українського визвольного руху, але є уособленням мужності української жінки. Історія жінка була непроста. Через рік свого арешту вона, написавши покаяння, могла бути звільнена з ув’язнення. Зрозуміло, що це би використали для здобуття якоїсь інформації про національно-визвольний рух. Але вона це усвідомлювала і була людиною українського духу. Вона усвідомлювала, ким була у самому русі. Очолював національно-визвольний рух під час Другої світової війни таки Роман Шухевич і вона це чітко розуміла і знала глибину і освіченість оцієї унікальної постаті у русі. Будучи його зв’язковою, це теж був фактор, наскільки вона мала усвідомлення своєї відповідальності перед своїм українським народом», ‒ каже історик Богдан Якимович.

Ольга Ільків народилася у 1920 році у місті Стрий Львівської області. У 1941 році вступила в ОУН. З 1946 року вона працювала зв’язковою головного командира УПА Романа Шухевича. На цей момент в Ольги та її чоловіка провідника ОУН Володимира Лика народилася донька. І Ольга з дитиною, мамою, переїхала На Івано-Франківщину у село Княгиничі. Там в одному з будинків облаштували помешкання зі сховком для Романа Шухевича.

Ольга Ільків, 1937 рік
Ольга Ільків, 1937 рік

Як розповідала за життя Ольга Ільків, вона не знала імені людини, яку мала переховувати. Упівці вигадали легенду, що у будинку проживають лише жінки.

Після виїзду з цієї хати, Ольга Ільків продовжувала свою підпільну діяльність.

У 1948 році у подружжя Ольга Ільків та Володимира Лика народився син. Чоловік Ольги Ільків загинув у тому ж році.

Зв'язкові головнокомандувача УПА генерала Романа Шухевича (зліва направо): композиторка Марта Пашківська («Марта»), член ОУН, голова Крайового Українського Червоного Хреста Ірина Савицька («Бистра») та член ОУН Ольга Ільків («Роксоляна»). 1948 рік
Зв'язкові головнокомандувача УПА генерала Романа Шухевича (зліва направо): композиторка Марта Пашківська («Марта»), член ОУН, голова Крайового Українського Червоного Хреста Ірина Савицька («Бистра») та член ОУН Ольга Ільків («Роксоляна»). 1948 рік

Вона була заарештована у 1950 році НКВС і перебувала у тюрмі на Лонцького у Львові. Її катували, дітей у жінки забрали, змінили їм імена і прізвище. Діти опинилися в сиротинці.

У 1952-му Ольгу Ільків позбавили волі на 25 років, з яких 14 вона провела в неволі в Росії.

Лише під час одного з допитів, слідчий повідомив, що її діти живі і мають інше прізвище. Після звільнення Ольга Ільків знайшла своїх доньку і сина, які по-новому почали звикати до матері, що було доволі важко спочатку, як пригадувала жінка.

За життя Ольга Ільків змогла ознайомитись зі своєю кримінальною справою, яка зберігається в архівах СБУ.

Ольга Ільків, 2007 рік
Ольга Ільків, 2007 рік

Ольгу Ільків з почестями поховали на Меморіалі воїнів УПА на Личаківському цвинтарі у Львові.

Під час відкриття пам’ятника головнокомандувачу УПА генералу Роману Шухевичу в селі Княгиничі на Івано-Франківщині, 13 листопада 2005 року. На фото: його син Юрій Шухевич (другий ліворуч) та колишні зв’язкові УПА Ольга Ільків і Любомир Полюга. У селі Княгиничах Роман Шухевич перебував із жовтня 1946-го по вересень 1947 року
Під час відкриття пам’ятника головнокомандувачу УПА генералу Роману Шухевичу в селі Княгиничі на Івано-Франківщині, 13 листопада 2005 року. На фото: його син Юрій Шухевич (другий ліворуч) та колишні зв’язкові УПА Ольга Ільків і Любомир Полюга. У селі Княгиничах Роман Шухевич перебував із жовтня 1946-го по вересень 1947 року
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