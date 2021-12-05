Спікер парламенту України вшанував у Варшаві пам'ять жертв Голодомору та воїнів УНР

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав робочий візит до Польщі з пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–1933 років і воїнів Армії Української Народної Республіки, які поховані на Вольському православному цвинтарі у Варшаві.

«Пам’ять про воїнів УНР – це пам’ять про український внесок у вільну Європу. Тож присутність тут – для нас і обов’язок, і честь. Сьогодні, коли Україна прокладає свій шлях до Європи, варто нагадати, що саме воїни Армії УНР майже 100 років тому допомогли Польщі встояти перед навалою більшовиків і захистили Європу від загрози, що насувалася з Москви», – написав Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці.

Спікер парламенту також нагадав про обов'язок «поширювати цю пам’ять серед молодих поколінь, не забуваючи, що Україна з Польщею разом – дуже велика сила».

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час робочого візиту до Польщі візьме участь у XI сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви і Сейму та Сенату Польщі.