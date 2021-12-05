У Дніпрі відкрили оновлений пам’ятник жертвам Голодомору

У Дніпрі, на привокзальній площі, відкрили оновлений пам’ятник жертвам Голодомору – поклонний хрест. На початку 30-х років ХХ століття тут, на площі, помирали українські селяни, тікаючи з голодних сіл до міста.

Раніше на цьому місці стояв дерев’яний хрест, встановлений активістами ще 2006-го року без дозволу тодішньої міської влади.

Нинішній хрест виготовлений з граніту.

Оновлення хреста – це громадська ініціатива, розповіла Радіо Свобода директорка КЗ «Музей спротиву Голодомору» Лілія Богачева.

«Це – результат злагодженої роботи громадських об’єднань. 9 грудня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Вирішили відкрити й освятити хрест сьогодні, а 9-го числа можна буде сюди прийти і вшанувати. Ми готуємо історичну довідку, аби подати документи в область на затвердження цього хреста в якості культурної пам’ятки», – сказала вона.

Оновлений хрест освятили священники Православної церкви України.

«Ми навмисно не приурочили оновлення пам’ятного знака до Дня пам’яті жертв голодоморів, бо вважаємо, що в будь-який день потрібно пам’ятати про трагедію, яка сталася на теренах нашої плодючої землі майже сто років тому», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

Раніше неподалік від хреста жертвам Голодомору в Дніпрі стояв пам’ятник «всесоюзному старості» Григорієві Петровському. Його повалили в січні 2016 року.