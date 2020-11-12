Пам’ятник Симону Петлюрі у Польщі вшановує народи, які воювали із більшовицькою Росією

(Рубрика «Точка зору») Невелике польське містечко Скерневиці (Skierniewice), за 60 кілеметрів від Варшави, привернуло увагу до себе небуденною подією. Тут 9 листопада відкрили пам’ятник, присвячений героям, які визволяли польські земля від більшовицької навали. На Вокзальній площі Скерневиць зустрілись польський маршал Юзеф Пілсудський, голова Директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра, прем’єр-міністр Угорщини Пал Телекі та військовий радник штабу польської армії, а згодом – президент Франції Шарль де Голль.

Ця цікава скульптурна композиція, автор якої відомий польський митець, професор Краківської академії мистецтв Кароль Бадина, привертає увагу виразною мовою жестів і вільним розташуванням постатей, які немов запрошують вас до діалогу.

Один з героїв пам’ятника – Симон Петлюра, родом із Полтавщини, батьки дали синові ім’я Семен, яке згодом, вже визначивши свої життєві пріоритети, Петлюра змінив на Симон, на честь героя-визволителя Симона Болівара (1783–1830). Він був дбайливим учнем Полтавської духовної семінарії, а також дуже любив співати, найбільше – пісню на слова Тараса Шевченка «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?»

Симон Петлюра: «Ми не пропадемо, коли на Кубані, до якої Петербург вживає найбільших русифікаторських заходів, панує українська пісня!»

Та особливо молодого Симона Петлюру вразили українські народні пісні, які на Кубані збирав Олександр Кошиць. «Ми не пропадемо, коли на Кубані, до якої Петербург вживає найбільших русифікаторських заходів, панує українська пісня!» – зазначив Петлюра. А історик Федір Шербина із захопленням згадував про науковий хист Симона, коли той вивчав архівні матеріали Кубанського козацтва. Молодий історик Симон Петлюра активно зайнявся також громадськими справами, які згодом визначили його головну життєву мету і всю подальшу долю. «Нема становищ більш почесних і менш почесних, а є тільки більш відповідальні і менше відповідальні», – наголошував Симон Петлюра, з головою пірнувши до справ видавничих, політичних, громадських. Поліція стежила за молодим українським активістом, у 1903 році його вперше заарештували. Тоді також сформувалась його головна життєва мета: «Тільки міць, єдність та тверде непохитне устремління до повної незалежності і свободи може бути нашим побратимом». Він засновує Кубанську обласну організацію Революційної української партії, Українську республіканську армію. На Всеукраїнському військовому з’їзді в 1917 році Петлюру обирають головою Генерального військового комітету, згодом – генеральним секретарем у військових справах.

Формування української армії Петлюра поставив своїм найважливішим завданням, адже більшовицька влада з незалежністю Української держави не змирилась. Одним з важливих кроків на цьому шляху було укладення 21 квітня 1920 року українсько-польського союзу.

А українсько-польське звільнення Києва від більшовиків 9 травня 1920 року належить до важливих подій у боротьбі за українську незалежність. Його головним героєм став Симон Петлюра.

Історик Артем Папакін зазначає: «З українського боку, це була остання спроба домогтися незалежності: спираючись на союзників-поляків, звільнити українські території від Червоної армії й відновити владу Української Народної Республіки. З боку Польщі це була спроба перемогти головного ворога – Червону армію, з якою поляки воювали на той час вже понад рік. Українці були союзниками, які мали допомагати їм на своїй землі боротися проти більшовиків». Пам’ятник Симонові Петлюрі на польський землі – це немов би зустріч зі союзниками.