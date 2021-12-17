«Є ще місце і для президента Зеленського» – Ткач про Буданова і Гогілашвілі в одному маєтку

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов проживає у приватному будинку під Києвом разом із ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який, ймовірно, є громадянином Росії, та його дружиною, помічницею президента України Марією Левченко. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України, припускають журналісти. Інші жартують: Буданов «ловив російського крота».

Із садиби у селі Хотів під Києвом, де мешкає звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олексанлр Гогілашвілі разом із дружиною Марією Левченко, протягом кількох місяців неодноразово виїжджав автомобіль Volvo з номерами прикриття (номерні знаки, що не дозволяють ідентифікувати особу власника авто) у супроводі кортежу охорони. Це зафіксували журналісти «Слідства.Інфо».

Пізніше розслідувачі зафіксували той самий кортеж із такими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Журналісти ретельно проаналізували соціальні мережі і припустили, що охоронюваною особою, яка пересувається із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Справедливість такого припущення підтвердив сам Буданов. Головний розвідник України визнав, що мешкає в одному будинку з Гогілашвілі та Левченко. У коментарі виданню Bihus.Info, він наголосив, що оселився там не надовго, бо пішов у прийми, доки не закінчить ремонт у власному помешканні.

«Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз в моїй квартирі робиться ремонт, а Гогілашвілі є моїм другом. Я цього ніколи не приховував. І він запропонував мені на певний період пожити у нього», – сказав Буданов. Він уточнив, що знайомий з Олександром Гогілашвілі «приблизно два з половиною роки – три».

Кирило Буданов визнав: йому відомо, що В’ячеслава Стрелковського, родина якого є власником будинку, де головний розвідник проживає, «пов’язують з незаконним обігом готівки, обналом».

Буданов очолює Головне управлінням розвідки, що покликане перешкоджати планам ворога, особливо в умовах агресії Росії проти України.

Тим часом ЗМІ повідомили про можливу наявність в Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Росії, що до роботи в МВС він певний час проживав у Росії і працював помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва.

Відтак, припустили журналісти, спільне проживання з Гогілашвілі керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України.

Служба безпеки України наразі про свою оцінку ситуації не повідомляла. Натомість політики, політичні аналітики та журналісти цю ситуацію увагою не обійшли.

Дисонанс між призначенням «сумнівних діячів» на високі державні посади і декларованим наміром євроінтеграції побачила телеведуча каналу «UA: Перший» Олена Ремовська. Цю думку та ще низку запитань до ситуації вона висловила на своїй фейсбучній сторінці.

«Скандальний замміністра МВС живе з головним розвідником країни в будинку організатора «конвертаційних» схем», – резюмує Ремовська житлову ситуацію Буданова і Гогілашвілі.

Російським спецслужбам годі шукати кращого агента, ніж колишнього помічника Валуєва, який тепер живе разом з помічницею президента і головою військової розвідки України, зауважує журналіст, телеведучий Єгор Чичеринда у своєму дописі у фейсбуці.

«Тобто Олександр Гогілашвілі зі своїм російським паспортом, зі своїм умовним терміном за шахрайство та підробку документів в РФ, зі своєю давньою дружбою/роботою з депутатом Держдуми РФ від партії Путіна «Єдіная Россія» Ніколаєм Валуєвим, переїхавши до України отримав доступ не лише до секретної інформації в МВС (ставши заступником Авакова та Монастирського), але й в ГУР МО (не лише жив, але й близько дружив з керівником розвідки Будановим, їздив разом на відпочинок – на фото), та безпосередньо в Офісі Президента, де його дружина без жодного офіційного оформлення до допуску до держтаємниці працює особистим секретарем та помічницею Президента України!» – пише Чичеринда.

У тому, що помічниця президента Левченко та головний розвідник Буданов мають зв’язок із Гогілашвілі, небезпеку бачить і політик, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. У фейсбуці він також звертає увагу на марність посиленої охорони голови ГУР.

«Навіщо всі ці охоронці, собаки та номери прикриття, якщо журналісти неділями це все фіксують? Чисті понти за наші гроші», – зауважує Луценко.

Спільне проживання Буданова з Гогілашвілі є черговим доказом того, що владу формують за принципом «всі свої», вважає політтехнолог Олексій Голобуцький. Втім, у цьому є і певні переваги, зазначає він у фейсбуці.

«Достатньо «потягнути за мотузочку» в будь-якому місці – і розкрутиться весь клубок всієї владної команди всіх рівнів і гілок влади. Адже там все дуже тісно: родичі, начальники, підлеглі, куми, однокласники, однокурсники, сусіди, однокомандники, продюсери, спонсори, співвласники, бенефіціари... От «потягнули» за матюки Гогілашвілі – і понеслась», – йдеться у дописі Голобуцького.

Викрита журналістами-розслідувачами ситуація може бути не останньою у низці подій, що завдають ударів по реноме та рейтингах влади, припускає політтехнолог Віктор Таран.

«Аналізуючи щоденні інформаційні сенсації довкола цього персонажу, кожним днем у мене все більше складається враження, що ситуація довкола нього виникла не випадково. Той, хто запускав цей процес – грав у довго. З кожним днем підкидаючи все більше інформаційних бімб», – пише у фейсбуці Таран.

Повідомлення про те, що голова ГУР Буданов мешкає в одному будинку з ексзступником голови МВС Гогілашвілі, очікувано дала привід і для жартів. Так журналіст-розслідувач Михайло Ткач запропонував посадовцям економити на проїзді до роботи.

«Є ще місце і для президента Зеленського», – зауважує Ткач у фейсбуці.

Можливо Буданов оселився разом з Гогілашвілі саме з метою викрити ворожого шпигуна, жартує у фейсбуці журналіст, телеведучий Сергій Руденко.

«Спецзахід. Буданов ловив російського крота на «живця», – йдеться у дописі Руденка.

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після інциденту в районі проведення ООС. Ініціював відставку президент Володимир Зеленський.

Відповідне рішення від 13 грудня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з’явилося на сайті уряду. Сам Гогілашвілі у фейсбуці заявив, що сам написав заяву про відставку.