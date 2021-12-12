Зеленський закликав звільнити заступника очільника МВС через інцидент у районі проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський ініціює відставку заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через інцидент, що стався за його участі на блокпосту при в'їзді в район проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляється у телеграм-каналі Зеленського.

«Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу. На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція», – наголосив Зеленський.

«Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», – написав президент.

Він наголосив, що у будь-якому випадку, відповіддю на законну вимогу представника поліції, має бути коректна поведінка кожної людини, незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин.

Раніше сам заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сутичку з поліцейськими на блокпосту в Донецькій області.

«Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.

Гогілашвілі висловив згоду з рішенням міністра Дениса Монастирського ініціювати щодо нього дисциплінарне провадження. Він додав, що готує рапорт на ім’я очільника міністерства і буде «всіляко сприяти» проведенню розслідування.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.