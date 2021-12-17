Офіційний Київ, Білий дім та НАТО відреагували на проєкти угод Росії з Північноатлантичним альянсом і США

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Росії проєкти договору із США та угоди із НАТО про так звані «гарантії безпеки».

«У зв’язку із положеннями цих проєктів, які стосуються нашої держави, наголошуємо, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі. Таку ж позицію поділяє і сам Північноатлантичний альянс, що підтверджується, зокрема, в його заяві від 16 грудня 2021 року. Це ж стосується і виключного суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин із іноземними державами на двосторонньому рівні, у тому числі в сфері військового співробітництва», – йдеться у заяві МЗС України, переданому Радіо Свобода речником відомства Олегом Ніколенком.

Українське МЗС наголошує, що «головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях».

«Саме згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті. У зв’язку з цим закликаємо Росію, як перші конструктивні кроки для досягнення цієї мети, невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату, зокрема загальних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки 2019 року, які стосуються, насамперед, неухильного дотримання режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття і забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками», – заявили в МЗС України.

Крім того, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила 17 грудня, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з умовами проєктів угод, але не будуть вести «ніяких переговорів щодо європейської безпеки» без їхньої згоди союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи пропозиції Москви, сказав, що «будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна».

Столтенберґ додав, що НАТО «ясно дало зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри».

Сьогодні раніше стало відомо, що Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть «створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.

Київ та керівництво НАТО неодноразово заявляли, що питання членства України в Альянсі залежить тільки від цих двох сторін.

Голова Місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що не бачить «великої трагедії» у тому, що країни Заходу не виключають ймовірність діалогу з Росією.